Após a desistência de Xavi Simons, surge de repente uma opção interessante para a seleção holandesa

Xavi Simons vai perder a Copa do Mundo devido a uma grave lesão no joelho, o que obriga o técnico Ronald Koeman a pensar em uma alternativa. Leo Driessen indica ao técnico da seleção holandesa um jogador que está tendo uma excelente temporada na Inglaterra.

“Você também pode trazer outro jogador da Inglaterra. Se estiver procurando um atacante: Zian Flemming”, sugere Driessen, destacando o atacante do Burnley na segunda-feira no programa Voetbalpraat da ESPN.

“Ele marcou de novo. E está em forma e forte. Se alguém sair, eu certamente pensaria nesse jogador”, diz o comentarista e analista, dando um conselho gratuito a Koeman de vista para a Copa do Mundo.

Driessen informa ainda que Flemming marcou dez gols nesta temporada na Premier League, embora na prática sejam nove, em 25 partidas. “E isso em um clube rebaixado”, acrescenta rapidamente.

Kenneth Perez entra na discussão. “Se as pessoas sugerem Bryan Linssen, certamente também se pode fazer o mesmo com Flemming.” O apresentador Vincent Schildkamp observa que a sugestão de Linssen foi mais uma brincadeira.

“Você precisa de atacantes. E Zian Flemming é um jogador ágil”, Willem Vissers entende por que Driessen escolheu o jogador de Amsterdã. “Ele ficou um pouco fora dos holofotes. Ele salvou o Fortuna Sittard do rebaixamento ao, de forma milagrosa, tirar a bola do gol com uma cabeçada contra o NEC.”

“Ele jogou alguns anos no Millwall. Aí você acaba ficando um pouco fora dos holofotes. Aquilo nem era a primeira divisão da Inglaterra. Agora, sim, foi promovido com o Burnley, mas está de novo na parte de baixo da tabela. Dez gols é muito bom, mas em um time que joga sempre na defensiva. Muito diferente da seleção holandesa.”

“Mas, depois de Donyell Malen, ele é quem tem mais gols no exterior”, diz Vissers, referindo-se ao atacante que se destaca na AS Roma e marcou dezenove gols na Inglaterra e na Série A.

Flemming sonha com a seleção holandesa, como revelou recentemente em entrevista à revista Voetbal International. “Vou fazer com que o técnico da seleção não possa mais ignorar a minha presença. Esse momento não deve estar muito longe.”