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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Após a derrota para o Marrocos... Jogadores da Holanda são alvo de insultos racistas

Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
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Q. Timber
J. Kluivert
C. Summerville
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Marrocos
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Medidas legais se avizinham

Os jogadores da seleção holandesa Justin Kluivert, Quinten Timber e Crisêncio Summerville foram alvo de insultos racistas nas redes sociais após perderem pênaltis na derrota dos Holandeses para o Marrocos na Copa do Mundo de 2026.

A seleção holandesa foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 após perder nas oitavas de final para o Marrocos nos pênaltis (3 a 2), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), na madrugada desta terça-feira.

A Federação Holandesa de Futebol condenou os comentários “discriminatórios, racistas e de ódio” que tiveram como alvo os três jogadores.

A Federação Holandesa de Futebol anunciou, em comunicado oficial, que entrará em contato com a organização “Meld, para o combate ao preconceito online” para analisar a possibilidade de tomar medidas legais.

Segundo o site “Foot Mercato”, a federação destacou que esse tipo de ofensa não é novidade, citando, em particular, os ataques racistas sofridos pelos jogadores ingleses Marcus Rashford, Bukayo Saka e Jadon Sancho após a final do Campeonato Europeu de 2020.

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O comunicado enfatizou que “o preconceito vai contra tudo o que o futebol representa”.

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