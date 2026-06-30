Após a derrota para a Holanda... Yassine Bounou enfrenta um desafio excepcional que traz lembranças da Copa do Mundo de 2022

Yassine Bounou, goleiro da seleção marroquina, enfrenta um desafio especial nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção marroquina enfrenta a seleção canadense no próximo sábado, em Houston, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O site marroquino “le360” afirmou: “A partida terá um sabor especial para o goleiro internacional marroquino Yassine Bounou, nascido em Montreal, no Canadá, antes de se estabelecer no Marrocos no início da década de 1990”.

Pela segunda vez, Bono enfrentará o país onde cresceu, depois de ter vencido, ao lado dos Leões do Atlas, o Canadá durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Bono contribuiu para a classificação da equipe do técnico Mohamed Wahbi para as oitavas de final, após brilhar na partida de hoje contra a Holanda, especialmente na disputa de pênaltis.

A seleção do Marrocos se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer a Holanda nos pênaltis (3 a 2), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), na madrugada desta terça-feira, no Estádio de Monterrey, no México, pela fase de 32 da competição.