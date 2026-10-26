O português João Cancelo, zagueiro do Barcelona, enviou uma mensagem contundente e cheia de desafio, em defesa de si mesmo e de seus companheiros, após o clássico, garantindo que o time voltará mais forte.

O Barcelona havia caído em seu próprio estádio pelo placar de 2 a 1 diante de seu rival tradicional, o Real Madrid, em uma partida marcada por muita polêmica, que reduziu a diferença entre os blaugranas e os merengues na disputa de LaLiga para três pontos a favor do primeiro.

Em declarações marcadas pela franqueza e pelo realismo, Cancelo afirmou que a confiança é a única arma para superar esse tropeço, dizendo: "Temos que manter a confiança em nós mesmos, pois isso faz parte de sermos jogadores profissionais e da natureza da profissão que exercemos".

O internacional português falou sobre a imensa pressão psicológica que os jogadores do Barcelona vivem, diante das bruscas oscilações nas reações das torcidas e da imprensa, e acrescentou: "Sabemos muito bem o tamanho da pressão que enfrentamos, pois quando perdemos somos alvo de críticas e, quando vencemos, todos nos tratam como se fôssemos deuses. Mas isto é o futebol e temos que lidar com isso".

Cancelo ressaltou que o ambiente dentro do vestiário do time catalão continua coeso e que o trabalho segue com muita seriedade para corrigir o rumo, explicando: "Eu e todos os meus companheiros trabalhamos muito duro todos os dias, e há uma qualidade altíssima nos treinos".

O zagueiro dos blaugranas encerrou suas declarações com uma mensagem de tranquilidade para a torcida do Barcelona, prometendo uma forte reação na próxima partida para reconciliar-se com os torcedores e retomar o ritmo das vitórias: "Por isso estou totalmente confiante de que mostraremos uma forte reação e buscaremos conquistar a vitória na próxima partida".



