A Federação Egípcia de Futebol anunciou, na noite do último sábado, a demissão de Hossam Hassan, diretor técnico da seleção principal, e repassou a função a um novo treinador local ao contratar Ali Maher, que comandava a equipe do Ceramica Cleopatra.
O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que, após uma participação limitada com o Barcelona no início da temporada, o atacante Hamza Abdelkarim (18 anos) busca se afirmar com a seleção egípcia durante a atual data Fifa.
O jovem jogador foi convocado para o confronto contra o Malawi (13 e 17 de novembro), em duas partidas das eliminatórias da Copa Africana de Nações.
Durante a última data Fifa, Hamza marcou seu primeiro gol pela seleção principal do Egito na goleada por 5 a 0 sobre o Sudão do Sul, além de ter atuado nas partidas contra Angola (0 a 0) e África do Sul (0 a 1), mas agora ele enfrenta uma situação nova, já que o treinador Hossam Hassan foi demitido antes do início das partidas internacionais de novembro, e Ali Maher assumiu o cargo de diretor técnico do Egito.
A troca de treinador no Egito deixa Hamza sem um de seus maiores apoiadores, já que Hossam Hassan confiava nele antes mesmo de ele se destacar na equipe principal do Barcelona e o convocou para a Copa do Mundo, no último verão, mas também abre uma janela para que o atacante seja importante com a seleção de seu país.
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Hamza é o único centroavante de ofício convocado pela seleção egípcia, e o novo treinador, Ali Maher, costumava jogar com um atacante tradicional quando comandava a equipe do Cleopatra, portanto, o jogador do Barcelona pode desempenhar um papel importante.
Já os outros atacantes egípcios convocados são Mohamed Salah, Omar Marmoush e Mahmoud Mamdouh, mas todos eles tendem a render melhor pelas pontas.
No Egito, há grandes expectativas em torno de Hamza Abdelkarim, visto como o grande jogador do futuro do país, enquanto no Barcelona acompanharão de perto seu desempenho durante esta data Fifa para analisar seu potencial até que receba mais oportunidades com a equipe principal.
A convocação da seleção do Egito para os confrontos contra o Malawi ficou da seguinte forma:
Goleiros: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mahdy Soliman (Zamalek), Mostafa Shobeir (Al Ahly), Mohamed Alaa (Ceramica Cleopatra).
Defesa: Mahmoud Hamdy "El Wensh" (Zamalek), Hossam Abdelmaguid (Ludogorets, da Bulgária), Rami Rabia (Al Ain, dos Emirados Árabes), Mohamed Abdelmonem (Nice, da França), Mahmoud Marei (Pyramids), Mohamed Hany (Al Ahly), Karim Hafez (Pyramids), Ahmed Fatouh (Zamalek), Tarek Alaa (Zed).
Meio-campo: Marwan Attia (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Mahmoud Saber (Pyramids), Mohamed Shehata (Zamalek), Nasser Maher (Pyramids), Ibrahim Adel (Nordsjaelland, da Dinamarca), Mahmoud Hassan "Trezeguet" (Al Riyadh, da Arábia Saudita), Ahmed Sayed "Zizo" (Al Ahly), Haitham Hassan (Celtic, da Escócia).
Ataque: Mohamed Salah (Trabzonspor, da Turquia), Omar Marmoush (Tottenham, da Inglaterra), Hamza Abdelkarim (Barcelona, da Espanha), Mahmoud Mamdouh (Modern Sport).
A concentração da seleção do Egito começou no dia 9 de novembro, no Centro das Seleções Nacionais, em preparação para as duas partidas nas quais o Egito busca consolidar a liderança do Grupo 2 e dar mais um passo rumo à classificação para o torneio continental.