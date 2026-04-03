Após a demissão de Diaby... Conselho revela o motivo da desorganização dentro da Federação

O português Sérgio Conceição, técnico do Al-Ittihad de Jeddah, enfrenta um grande desafio nesta temporada devido à evidente falta de disciplina nas fileiras da equipe, após seus jogadores terem sofrido várias expulsões, sendo a mais recente a do ala francês Moussa Diaby durante o confronto contra o Al-Hazm na noite de sexta-feira, pelo Campeonato Profissional Roshen.

Essas situações aumentaram a pressão sobre a comissão técnica e afetaram a estabilidade da equipe em campo, o que deixou Consesao diante da difícil tarefa de restabelecer a disciplina e conter a crise antes das próximas rodadas decisivas.

Conselho disse em declarações à imprensa após a partida: “Não quero que joguemos com um jogador a menos. Em algumas partidas, tivemos sorte de sair com um resultado positivo apesar da expulsão, mas não peço aos jogadores que cometam isso. Sou contra as intervenções violentas, e queremos jogar com força e espírito elevado, sem imprudência”.

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Conselho acrescentou que a grande pressão sobre os jogadores, seja dentro de campo ou nas redes sociais e nas críticas da torcida, pode levar alguns deles a tomar decisões erradas que resultem em cartões vermelhos.

O técnico português destacou que a equipe busca sempre manter a disciplina, continuando a apresentar um desempenho forte e um espírito de luta elevado, apesar das circunstâncias difíceis.

O Al-Ittihad sofreu nesta temporada com 7 expulsões, sendo 6 diretas, a última delas a de Diaby aos 34 minutos do primeiro tempo, após uma entrada imprudente sobre um jogador do Al-Hazm.