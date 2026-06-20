O técnico marroquino Mohamed Wahbi afirmou que a comissão técnica e a equipe “apoiam” o capitão da seleção, Achraf Hakimi, ressaltando que o jogador está “tranquilo” e apresentando um desempenho excepcional, um dia após o Tribunal de Apelação da França ter confirmado que ele deverá comparecer ao tribunal no caso de estupro.

De acordo com um comunicado à imprensa divulgado pelo Tribunal de Apelação de Versalhes na sexta-feira, o tribunal ordenou que a acusação de estupro fosse formalmente imputada a Hakimi, explicando que as investigações levaram a Comissão de Inquérito a concluir que havia provas suficientes contra o jogador para levá-lo a julgamento. A decisão foi proferida poucas horas antes de ele liderar a seleção marroquina à vitória por 1 a 0 sobre a Escócia na partida da Copa do Mundo em Foxborough.

O zagueiro de 28 anos havia recorrido de uma decisão proferida em fevereiro passado pelo juiz de instrução, baseada em recomendações do Ministério Público quanto à necessidade de levá-lo a julgamento, enquanto Hakimi nega ter cometido qualquer infração.

Quando questionado na coletiva de imprensa após a partida se estava preocupado com o estado psicológico de Hakimi, Wahbi disse: “Vocês assistiram ao jogo? Acho que sim. O desempenho de Hakimi foi excepcional, por isso estamos muito tranquilos, e ele também está muito tranquilo, e acho que jogou muito bem”.

O técnico marroquino acrescentou: “Ele fez um bom trabalho, então por que falar sobre o controle emocional? Ele acordou de manhã, tomou seu café da manhã como qualquer outra pessoa, estava concentrado, jogou com todos e queria jogar com garra, e foi isso que ele fez”.

E continuou em tom firme: “Não precisamos dizer nada, nós o apoiamos, ele está muito tranquilo e esperamos que ele prove que é o melhor lateral do mundo. Acho que isso é importante para mim, para os jogadores e para os 44 milhões de marroquinos que nos acompanham”.

Hakimi foi alvo de vaias de alguns torcedores no estádio sempre que tocava na bola, em uma cena que refletiu as repercussões do caso que o persegue desde março/março de 2023, quando enfrentou acusações iniciais de estupro depois que uma mulher de 24 anos alegou ter sido estuprada por ele em sua casa, em um subúrbio de Paris.

Por sua vez, Rachel Flore Pardo, advogada da denunciante, afirmou que, após mais de três anos de processo judicial, “e após a difamação e a calúnia a que minha cliente foi submetida pela defesa de Ashraf Hakimi”, a decisão do tribunal “proporciona à minha cliente uma sensação de alívio e esperança”.

Por outro lado, Hakimi publicou uma mensagem no site “X” na sexta-feira, na qual afirmou que seu caso teria sido indeferido se não fosse por sua fama, e que às vezes sente que se tornou um “alvo fácil”, acrescentando que o caso não prejudicou apenas a ele, mas também à sua família e, “acima de tudo, à verdade”.