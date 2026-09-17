Reportagens da imprensa revelaram que a decisão do Barcelona de não participar da iniciativa de vestir camisas com uma mensagem de apoio à cidade de Ceuta não esteve ligada apenas ao caráter político que poderia ser entendido a partir do slogan, mas que a postura de Lamine Yamal desempenhou um papel decisivo na definição da posição do clube catalão.

Segundo o que publicou o site marroquino Le360 em sua edição em francês, o Barcelona ainda avaliava a possibilidade de participar da iniciativa antes do confronto contra o Racing Santander, disputado na noite de ontem, quarta-feira, no Campeonato Espanhol, antes de saber que seu jovem atacante não desejava vestir a camisa destinada a essa campanha.

A reportagem apontou que a diretoria do Barcelona decidiu, em seguida, não envolver toda a equipe na iniciativa, a fim de evitar colocar Yamal especificamente na mira, seja por meio de críticas ou de ofensas racistas nas redes sociais.

A experiência do Real Madrid presente

Essa decisão está ligada, de acordo com a mesma reportagem, ao que ocorreu com o Real Madrid durante o confronto contra o Elche, quando Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté e Vinícius Júnior optaram por levantar suas camisas de uma forma que tornou o slogan "Todos somos Caballas" menos visível em comparação com seus companheiros.

A atitude do trio provocou uma onda de reações e críticas, antes de o Real Madrid afirmar que cada jogador tem a liberdade de tomar sua decisão sobre participar ou não da iniciativa.

Além disso, Abdessamad Ezzalzouli, jogador da seleção do Marrocos, também foi alvo de uma dura campanha de críticas, após vestir a camisa de apoio a Ceuta com seus companheiros no Real Betis antes da partida contra o Villarreal.

Isso ocorre em meio a uma sensibilidade especial que envolve Lamine Yamal, que nasceu na Espanha, filho de pai marroquino e mãe da Guiné Equatorial, e esteve perto de jogar pela seleção do Marrocos, mas preferiu a seleção espanhola e se tornou um dos maiores craques do mundo ainda jovem, após conquistar os títulos da Copa do Mundo e da Eurocopa.