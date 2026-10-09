Após a crise de Portugal, mensagem especial da torcida do Al-Nassr para Cristiano Ronaldo

A torcida do Al-Nassr enviou uma mensagem especial ao seu astro português Cristiano Ronaldo, durante o confronto com o Al-Diriyah pela Liga Roshn Saudita, em meio à sua recente polêmica com a seleção de Portugal.

Ronaldo havia deixado a concentração da seleção portuguesa na Dinamarca, na semana passada, por conta de uma desavença com seu técnico Jorge Jesus, em meio à sua não participação na partida contra a Noruega pela segunda rodada da Liga das Nações Europeia.

A torcida do Al-Nassr fez questão de apoiar o "foguete da Madeira", durante o confronto com o Al-Diriyah, nesta sexta-feira, no estádio Al-Awwal Park, pela oitava rodada das disputas da Liga Roshn Saudita.

E antes do início da partida, a torcida do Al-Nassr ergueu uma grande faixa, que trazia as três letras preferidas de Ronaldo, "CR7", junto da frase "A grandeza se conquista" em inglês.

A torcida do Al-Nassr também fez questão de entoar o nome do astro português no início da partida, e ainda ao chegar aos sete minutos, numa referência ao número de sua camisa preferida no Al-Nassr.

A torcida do Al-Nassr fez questão de dar esse passo para apoiar o capitão do time principal, embora isso vá contra o ex-técnico do time, Jorge Jesus, que o conduziu ao título do Campeonato Saudita na temporada passada.

Vale lembrar que o Al-Nassr entrou na partida contra o Al-Diriyah ocupando a quarta colocação na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 16 pontos, a três pontos de distância do Al-Qadsiah, líder, embora o Al-Nassr tenha disputado uma partida a menos.