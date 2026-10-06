Após a crise de Mohamed Salah, Abu Rida apaga o incêndio da seleção do Egito à sua maneira

Enquanto cresce a polêmica em torno da seleção do Egito e da comissão técnica comandada por Hossam Hassan e Ibrahim Hassan, parece que a Federação Egípcia de Futebol não pretende tomar decisões precipitadas, aguardando a conclusão dos relatórios oficiais e a calmaria antes de resolver as questões pendentes.

O jornalista Ahmed Shoubir, ex-goleiro do Al Ahly e da seleção do Egito, revelou a posição de Hani Abu Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, diante dos últimos acontecimentos, afirmando que o que se divulgou sobre o encaminhamento de Ibrahim Hassan a uma investigação não tem fundamento.

Shoubir disse em sua conta na plataforma "X": "Disseram que há um encaminhamento de Ibrahim Hassan para investigação, mas isso não tem fundamento".

Ele esclareceu que Abu Rida aguarda o relatório de Khaled El Darandaly, além do relatório da comissão técnica da seleção do Egito, antes de discutir a crise e tomar qualquer medida, indicando que o presidente da federação prefere dar tempo para acalmar os ânimos e reduzir a tensão.

O ex-goleiro do Al Ahly e da seleção do Egito acrescentou que Abu Rida quer que as questões sejam discutidas em um clima tranquilo, de modo a garantir que se chegue a um estágio de disciplina e racionalidade dentro da seleção.

Shoubir ressaltou que a relação entre a federação e a comissão técnica é uma prioridade para Abu Rida, assim como a necessidade de melhorar a relação entre as comissões técnica e administrativa e os jogadores, entre eles Mohamed Salah, Hamza Abdelkarim e Mohamed Abdelmonem.

Ele concluiu dizendo que o objetivo é construir uma relação baseada no respeito e na cooperação entre todas as partes, longe de diminuir os jogadores, a comissão técnica ou a federação, de modo a garantir a estabilidade da seleção do Egito na próxima fase.



