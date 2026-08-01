O Al-Ahli saudita está próximo de fechar uma nova contratação durante a atual janela de transferências de verão, após chegar a um acordo com o Al-Ettifaq para a contratação do lateral Radhi Al-Otaibi, em um movimento que visa reforçar o lado direito antes do início da nova temporada.

Segundo relatos da imprensa, a diretoria do Al-Ettifaq concordou em vender o contrato do jogador por 17 milhões de riais sauditas, após o encerramento das negociações entre as duas partes e a conclusão de um acordo final sobre os aspectos financeiros e contratuais.

A movimentação do Al-Ahli veio no âmbito da busca da diretoria por opções adicionais na posição de lateral-direito, especialmente diante da incerteza que cerca o futuro de Ali Majrashi, cuja ausência do campo de treinamento externo da equipe gerou muita polêmica nos últimos dias.

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As fontes confirmaram que o Al-Ahli concluiu a maior parte dos detalhes do negócio com o Al-Ettifaq, restando apenas a finalização dos procedimentos finais com o jogador, preparando o terreno para o anúncio oficial de sua transferência e sua incorporação aos preparativos da equipe para a nova temporada.

A diretoria do Al-Ahli considera que Radhi Al-Otaibi representa um reforço importante graças ao seu preparo e à sua experiência na Roshn Saudi League, tornando-se uma das soluções em que a comissão técnica pode confiar, diante do desejo do clube de entrar na nova temporada com um elenco completo e capaz de disputar todos os títulos.