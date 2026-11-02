O encontro entre o engenheiro Hani Abu Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, e o astro Mohamed Salah, capitão da seleção do Egito, voltou a lançar luz sobre a relação entre as duas partes, em meio aos questionamentos levantados no período recente a respeito da posição do capitão do Egito em relação à comissão técnica, após sua saída da concentração da seleção em setembro passado.

A Federação Egípcia de Futebol emitiu um comunicado oficial no qual revelou detalhes da visita de Hani Abu Rida à Turquia e o objetivo de seu encontro com Mohamed Salah, afirmando que a visita se insere no empenho da federação em manter contato permanente com os astros da seleção nacional.

A Federação Egípcia de Futebol afirmou em seu comunicado: "Hani Abu Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, fez questão, durante sua visita à Turquia, cujo objetivo era encontrar o astro Mohamed Salah, capitão da seleção nacional e um dos maiores destaques do futebol egípcio, de realizar um encontro com ele, no âmbito do empenho da federação em manter contato permanente com os astros da seleção nacional".

O comunicado acrescentou: "O encontro contou com a discussão de formas de superar quaisquer obstáculos que possam enfrentar a trajetória da seleção nacional, de modo a contribuir para a continuidade de seus sucessos, reforçando a importância do contato e do entendimento entre todos os elementos do sistema, do trabalho com espírito de equipe única e da criação do melhor clima para a seleção, sua comissão técnica e seus jogadores, em preparação para os próximos compromissos internacionais".

E prosseguiu: "O presidente da federação ressaltou seu grande apreço pelo papel que Mohamed Salah representa, por ser um dos mais importantes símbolos do futebol egípcio e capitão da seleção nacional, enfatizando o empenho da federação em oferecer todas as formas de apoio e assistência à seleção nacional, de modo a atender às aspirações das torcidas egípcias".

Mohamed Salah, capitão da seleção do Egito e jogador do Trabzonspor, da Turquia, havia deixado a concentração do Egito em setembro de 2026, após o confronto com Angola pelas eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, em um episódio que levantou diversos questionamentos sobre sua relação com a comissão técnica comandada por Hossam Hassan.

A saída de Salah ocorreu após a decisão de Hossam Hassan de substituí-lo aos 60 minutos do confronto com Angola, que terminou em empate sem gols, quando o treinador esclareceu após a partida que sua decisão se deu por motivos puramente técnicos, afirmando que o capitão da seleção não sofria de nenhuma lesão.

Por outro lado, a seleção do Egito se prepara para disputar dois confrontos com o Malawi, pela terceira e quarta rodadas das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, com a concentração do Egito tendo início no próximo dia 9 de novembro no Centro das Seleções Nacionais.

A primeira partida entre as duas seleções está marcada para o dia 13 de novembro no Estádio Internacional do Cairo, pela terceira rodada, antes de o confronto se renovar no dia 17 do mesmo mês no Estádio Internacional Bingu, no Malawi, pela quarta rodada.

A seleção do Egito está no Grupo 2 das eliminatórias, ao lado das seleções de Angola, Sudão do Sul e Malawi, com o Egito liderando a classificação com 4 pontos, superando Angola no saldo de gols, enquanto o Malawi ocupa a terceira colocação com 3 pontos, e a seleção do Sudão do Sul aparece na última colocação sem pontuação.

A seleção egípcia havia iniciado sua caminhada nas eliminatórias com um empate sem gols diante de Angola em casa, antes de conquistar uma grande vitória sobre o Sudão do Sul fora de seus domínios por cinco gols a zero.