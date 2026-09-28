A seleção da Arábia Saudita sofreu um novo golpe antes do seu aguardado confronto com o Iraque na Copa do Golfo "Golfo 27", depois que a comissão médica revelou novos desdobramentos sobre a situação de Hassan Tambakti, zagueiro da equipe saudita, durante a preparação do time para a próxima partida.

A comissão médica da seleção saudita anunciou, por meio da conta oficial da seleção na plataforma "X", que Hassan Tambakti limitou-se a realizar exercícios específicos ao lado da equipe médica, depois de sentir dores no músculo da panturrilha, passando a se submeter a um programa de reabilitação individual, longe dos treinamentos coletivos.

A lesão de Tambakti chega em um momento extremamente delicado, especialmente porque a seleção saudita se prepara para enfrentar o Iraque em uma das partidas mais importantes do torneio, em meio à necessidade da comissão técnica de estabilizar o setor defensivo, após o nível apresentado pela equipe em seus jogos anteriores no "Golfo 27".

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De acordo com os últimos relatos, Tambakti não terá condições de participar do jogo contra o Iraque, aguardando-se a definição final de sua situação conforme sua resposta ao programa de tratamento e reabilitação nas próximas horas, o que coloca a comissão técnica diante da opção de buscar um substituto para suprir sua provável ausência.

A ausência de Tambakti representa um novo golpe para a seleção saudita, especialmente após a lesão de Hassan Kadesh e sua saída da concentração.

Esses desdobramentos ocorrem depois do período difícil vivido pela seleção saudita nos últimos meses, após ficar fora das contas de classificação para a Copa do Mundo de 2026, antes de a equipe iniciar uma nova fase com a Copa do Golfo, em busca de recuperar a confiança e conquistar resultados positivos na competição.