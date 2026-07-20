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Após a Copa do Mundo de 2026... O astro marroquino está prestes a enfrentar um novo desafio na Premier League

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Acordo definitivo

O Ipswich Town continuou sua ativa atuação no mercado de transferências de verão, após chegar a um acordo com o Fulham para contratar o zagueiro da seleção marroquina Issa Diop, em uma negociação que visa reforçar a defesa antes do início da nova temporada da Premier League.

A rede britânica “Sky Sports informou que o Ipswich chegou a um acordo definitivo com o Fulham, nesta segunda-feira, para contratar Issa Diop, por cerca de 8,5 milhões de libras esterlinas.

Espera-se que o zagueiro de 29 anos se junte ao elenco do Ipswich nos próximos dias, após estar prestes a concluir os trâmites da transferência, assinando um contrato de quatro anos após passar pelo exame médico.

Diop havia se juntado ao Fulham no verão de 2022 e disputou 96 partidas pelo clube em diversas competições ao longo de quatro temporadas, incluindo 13 partidas na Premier League na última temporada.

Diop é um dos nomes de destaque da defesa, tendo já defendido as seleções da França em várias categorias de base, antes de optar por representar a seleção marroquina, com a qual participou recentemente da Copa do Mundo de 2026.

Faltava apenas um ano para o término do contrato do jogador marroquino com o Fulham, o que facilitou sua transferência para o Ipswich, que se prepara para enfrentar os desafios da nova temporada da Premier League, após seu retorno à competição, e espera reforçar seu elenco com jogadores que possuam experiência no mais alto nível.

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