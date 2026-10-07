A seleção da Arábia Saudita começou a traçar seus preparativos para disputar as finais da Copa da Ásia de 2027, menos de 24 horas após conquistar o título da Copa do Golfo Árabe em sua 27ª edição, a "Golfo 27".

A seleção saudita conquistou o título da Copa do Golfo Árabe ontem, terça-feira, após vencer sua congênere dos Emirados Árabes Unidos por 2 a 0, na partida final do torneio do Golfo, que foi realizada no estádio Al-Inma, em Jedá.

O jornal saudita "Al-Riyadiya" afirmou que a seleção saudita definiu que disputará dois amistosos durante a próxima data Fifa, no mês de novembro, como preparação para a Copa da Ásia de 2027.

A 19ª edição da Copa da Ásia será realizada na Arábia Saudita, mais precisamente em Riade, Jedá e Khobar, no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro.

O jornal esclareceu que os dois amistosos serão contra a Coreia do Sul e o Uzbequistão, durante o período de treinamento que a Arábia Saudita realizará na capital saudita, Riade, de 9 a 17 de novembro.

As duas partidas serão disputadas no estádio da Universidade Al-Imam, na capital saudita, Riade, desde que sejam concluídos todos os preparativos necessários para a realização dos treinos e das duas partidas em seu gramado.

Vale lembrar que a seleção saudita inicia sua caminhada no torneio asiático no dia 7 de janeiro, no estádio King Fahd International, na capital Riade, antes de enfrentar Omã e Kuwait, nos dias 12 e 17 do mesmo mês.