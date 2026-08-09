Uma reportagem publicada neste domingo afirmou que o Paris Saint-Germain chegou a um acordo por uma nova contratação, horas depois de anunciar a chegada de Lucas Digne.

O Paris Saint-Germain anunciou oficialmente, neste domingo, a contratação do lateral-esquerdo internacional francês Lucas Digne, de 33 anos, vindo do Aston Villa, com um contrato de 3 anos, até o verão de 2029, em uma transferência avaliada em cerca de 7 milhões de euros. O jogador retorna à capital francesa 10 anos depois de tê-la deixado e se torna a terceira contratação do verão dos campeões europeus.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", no sistema de jogo de Luis Enrique, a posição de goleiro é, sem dúvida, o ponto mais fraco da equipe após a saída de Donnarumma.

Chevalier foi contratado, mas o jogador francês não correspondeu às expectativas, e a situação terminou com Safonov como goleiro titular.

O clube busca agora um novo goleiro. No entanto, dado o desempenho do goleiro russo, acreditam que ele é capaz de permanecer no time titular, e que qualquer novo goleiro não será necessariamente a primeira opção.

Nesse contexto, Zion Suzuki, goleiro titular do Japão na Copa do Mundo e que atualmente joga pelo Parma, é considerado a opção ideal.

Ele tem 23 anos, e o clube parisiense já chegou a um acordo para contratá-lo por 35 milhões de euros, segundo o especialista no mercado de transferências Fabrizio Romano.

Se tudo correr como planejado, espera-se que a transferência seja concluída em breve, mas resta a pergunta: ele será o goleiro titular, ou o jogador japonês deve primeiro ganhar experiência com uma equipe que disputa competições europeias?