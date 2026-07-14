Após a contratação de Ammota pelo Al-Ahly... Treinador marroquino fecha as portas para o Zamalek

Jamal Al-Salamy, ex-técnico da seleção da Jordânia, fechou as portas para o Zamalek após deixar a seleção jordaniana na sequência da eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026.

Al-Salamy levou a seleção jordaniana à fase final da Copa do Mundo pela primeira vez na história do país, mas sofreu três derrotas na fase de grupos para Áustria, Argélia e Argentina, sendo eliminado do torneio.

Por sua vez, o príncipe Ali bin Al-Hussein, presidente da Federação Jordana de Futebol e vice-presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), anunciou o fim da trajetória de Al-Salamy com a seleção jordaniana, valorizando seus esforços e sua contribuição para a conquista histórica da classificação para a Copa do Mundo de 2026.

O site marroquino “Le 360” informou que o Zamalek iniciou negociações com El-Salamy nos últimos dias, mas o técnico recusou a proposta.

Segundo a mesma fonte, a decisão do técnico marroquino veio após analisar a proposta apresentada pelos dirigentes do Zamalek, antes de decidir não se aventurar na Liga Egípcia nesta fase.

O Zamalek está em busca de um novo técnico para comandar a equipe na próxima temporada, sucedendo a Moutamed Jamal, com quem conquistou o título da Primeira Divisão egípcia na última temporada.

O Zamalek tentou seguir os passos do Al-Ahly ao contratar um técnico marroquino pela primeira vez em sua história, mas Al-Salamy recusou a proposta por não querer assumir o cargo neste momento.

O Al-Ahly havia contratado Al-Hussein Ammouta para comandar o time vermelho na próxima temporada, buscando reconquistar títulos tanto no cenário nacional quanto no africano.