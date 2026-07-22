Após a conquista do Mundial... nova decisão da Federação Espanhola sobre o futuro de De la Fuente

A Federação Espanhola de Futebol tomou uma nova decisão sobre o futuro de Luis de la Fuente, selecionador da equipa principal, poucos dias depois da conquista do Mundial 2026.

A Espanha sagrou-se campeã do Mundial 2026, ao vencer a Argentina por um golo sem resposta na partida final.

Poucas horas depois de garantir o título mundial pela segunda vez, a Espanha celebrou uma vitória que ficará gravada na memória coletiva. Nas ruas de Madrid, as avenidas encheram-se com milhares de adeptos que se juntaram para saudar os heróis de Luis de la Fuente, que ergueram o Mundial no final de uma jornada que mudou a forma como esta geração encara o futebol.

No palco montado na capital espanhola, os jogadores desfrutaram de um momento histórico com os seus adeptos, enquanto Luis de la Fuente se destacou como um dos principais arquitetos desta conquista.

Depois da vitória no Campeonato da Europa 2024, este triunfo mundial confirma que a Espanha voltou a ser uma referência a seguir no futebol mundial. Mas, para lá das celebrações e dos sorrisos, a Federação Espanhola de Futebol já pensa no futuro e esforça-se por assegurar o futuro da equipa que permitiu à «La Roja» regressar ao topo.

Segundo o jornal «As», a Federação Espanhola decidiu renovar o contrato de De la Fuente até ao Mundial 2030, sendo que o seu contrato atual termina após o Euro 2028.

Depois de ter sido promovido a partir da seleção sub-21, De la Fuente assinou inicialmente um contrato muito abaixo dos padrões dos melhores selecionadores nacionais do mundo.

A sua vitória na Liga das Nações da Europa e, mais tarde, a conquista do Campeonato da Europa foram alterando gradualmente o seu estatuto, mas não foi fácil chegar a um acordo final sobre o esperado aumento salarial.

Com a subida dos salários dos selecionadores nacionais, a Federação Espanhola de Futebol também tinha de reconhecer o novo estatuto alcançado pelo seu treinador.

Rafael Louzán, presidente da Federação Espanhola, considera que o atual selecionador nacional é a pessoa ideal para liderar o projeto desportivo da Espanha até ao Mundial 2030, um torneio com um significado simbólico especial, já que a Espanha será um dos países anfitriões.

O dirigente espanhol entende que faz sentido que seja o atual campeão do mundo a preparar o próximo grande evento do futebol espanhol, procurando manter a «La Roja» na liderança nos próximos anos.

O objetivo interno é chegar a um acordo para prolongar o contrato de De la Fuente por mais dois anos, garantindo a sua continuidade até ao Mundial 2030.

Numa entrevista ao «As» antes da final do Mundial, Rafael Louzán manifestou a vontade de se reunir em breve com o treinador e os seus representantes para avançar com este assunto.