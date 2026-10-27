Em um contraste chocante que revela o abismo profundo entre a linguagem dos números e a linguagem dos corações, Harry Kane foi coroado oficialmente com a Bola de Ouro, enquanto Lamine Yamal foi coroado com a Bola de Ouro popular em uma varrida histórica que nunca havia acontecido antes, com o mundo votando nele por uma maioria esmagadora de 64% contra apenas 17% de Kane.

Harry Kane foi coroado com o prêmio da Bola de Ouro de 2026 na segunda-feira, como era esperado, e o resultado oficial saiu exatamente idêntico às análises das previsões: Mbappé em segundo e Lamine Yamal em terceiro. Esse é o resultado do comitê de especialistas da revista France Football, mas não é o resultado da opinião pública.

Varrida histórica para a estrela do Barcelona

Segundo o jornal espanhol "Sport", os dados da plataforma global de apostas e análises "Betfair" revelaram uma surpresa estrondosa, com o ponta do Barcelona e da seleção espanhola Lamine Yamal obtendo 64% do apoio do público internacional, com uma diferença esmagadora sobre todos os seus concorrentes.

Já Kane, o vencedor oficial, ficou em segundo lugar na popularidade com apenas 17%, enquanto Mbappé ficou em terceiro com 6%. Ou seja, Lamine obteve sozinho um apoio que supera mais de três vezes o que Kane e Mbappé conquistaram juntos, os quais o superaram no resultado oficial.

Na verdade, o que Yamal alcançou foi algo prodigioso, pois obteve sozinho mais votos do que todos os outros candidatos juntos, com os demais somando juntos apenas 36%, enquanto ele colheu 64%, ou seja, praticamente o dobro.

Não é apenas um voto: é convicção e investimento

O segredo da força desses números está no fato de não refletirem apenas um voto emocional, pois os usuários da Betfair não escolhem apenas seu candidato preferido, mas investem seu dinheiro e seus recursos na esperança de que o resultado final seja aquele que apoiam. Em outras palavras, não se trata apenas de intuição, mas de uma convicção firme de que o resultado que preferem vai se concretizar. E o público internacional estava totalmente convencido de que Lamine merecia seu primeiro prêmio de melhor jogador do mundo.

Os sete primeiros candidatos concentram 96% do volume de negociação, enquanto outros candidatos como Olise, Bellingham e Kvaratskhelia obtiveram menos de 1%.

Kane, o rei da análise; Lamine, o rei dos corações

Os dados revelam outro contraste impressionante. Harry Kane dominou o sistema de monitoramento das probabilidades de vitória da Betfair durante quase toda a temporada, e foi o candidato favorito em 12 dos 15 momentos analisados de março até a cerimônia de premiação.

Enquanto isso, Lamine foi o candidato favorito apenas duas vezes: em março e em 6 de outubro, com 34,71%, e Mbappé apenas uma única vez, no início de julho, durante a Copa do Mundo.

A média do índice de apoio a Kane ao longo do ano foi de 25,7%, contra 15,13% de Lamine e 9,38% de Mbappé, mas a discrepância entre a análise e a opinião pública foi gritante no caso de Lamine, pois enquanto sua probabilidade média de vitória era de apenas 15,13%, ele colheu 64% do apoio popular, ou seja, mais de quatro vezes.

A conclusão é clara: Kane dominou a linguagem da análise, das estatísticas e dos títulos, enquanto Lamine dominou a linguagem das emoções e do deslumbramento. O público não se convenceu com o desempenho eficaz de Kane, ainda que menos deslumbrante, e preferiu o estilo de jogo mais empolgante do jovem ponta espanhol, considerando-o o melhor jogador do mundo no coração das pessoas, mesmo que o comitê oficial não lhe tenha concedido o prêmio.



