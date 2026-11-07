Após a Confederação Asiática: 25 novos votos para Infantino nas eleições da Fifa

Depois da Confederação Asiática de Futebol, foi a vez da Confederação do Caribe anunciar seu apoio a Gianni Infantino, que se tornou o candidato mais favorito do que nunca à reeleição para a presidência da Fifa em março do próximo ano.

Gianni Infantino conquistou mais 25 votos, depois que a Confederação do Caribe de Futebol anunciou oficialmente seu apoio à reeleição do dirigente ítalo-suíço para a presidência da Fifa.

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O comunicado da confederação afirmou: "Após um processo formal de consulta e aprovação que envolveu suas associações-membros, as 25 associações-membros da Confederação do Caribe, filiadas à Fifa, manifestaram seu apoio coletivo à reeleição de Gianni Infantino para a presidência da Fifa, nas próximas eleições presidenciais de 2027".

Pedidos de "transparência" e "boa governança"

Desde que assumiu a presidência da Federação Internacional de Futebol em 2016, Gianni Infantino, de 56 anos, permanece como o candidato mais destacado nas eleições marcadas para o congresso da Fifa, no dia 18 de março de 2027, em Rabat, apesar das críticas que recebeu após o anúncio de um projeto fracassado para criar uma empresa comercial aberta a investidores do setor privado.

No mês passado, a Confederação Asiática de Futebol anunciou seu apoio a Infantino, seguida pela Confederação do Caribe esta semana, que justificou sua posição afirmando: "A Confederação do Caribe reconhece as iniciativas de desenvolvimento realizadas pela Fifa, especialmente os investimentos em infraestrutura do futebol, os programas técnicos, as competições, o futebol juvenil e feminino e o fortalecimento das capacidades institucionais".

A confederação destacou que suas associações-membros trabalham com recursos financeiros e humanos limitados, ressaltando "a importância de garantir que o próximo ciclo de desenvolvimento traga benefícios sustentáveis para suas associações-membros".

Advertência

Ainda assim, o comunicado da Confederação do Caribe incluiu uma mensagem de advertência, possivelmente relacionada às turbulências que a Fifa enfrentou nos últimos meses, ao afirmar: "No mesmo espírito, a Confederação do Caribe continua a defender maior transparência e boa governança, além de reformas significativas dentro da família do futebol".

E acrescentou: "A Confederação do Caribe oferece seu apoio à Fifa, na esperança de que ela continue a fortalecer a responsabilidade, mantenha os mais altos padrões de governança e prossiga com as reformas necessárias para garantir que cada associação-membro seja representada de forma justa e levada em consideração".

A confederação encerrou seu comunicado afirmando: "A Confederação do Caribe reafirma que definiu sua posição coletiva em consulta com suas associações-membros, o que reflete a importância da transparência, da tomada de decisão coletiva e do respeito às vozes de seus membros".