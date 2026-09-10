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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Após a conclusão da aquisição, Al-Hilal escolhe seu primeiro presidente na era de Al-Waleed bin Talal

Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

"O Líder" começa uma nova era

O clube saudita Al-Hilal escolheu o primeiro presidente da era do príncipe Al-Walid bin Talal, seu novo proprietário, após a conclusão da aquisição junto à Kingdom Holding Company.

O Al-Hilal publicou, por meio de seu site oficial, um comunicado no qual revelou a escolha do príncipe Nawaf bin Saad como presidente do conselho da empresa do clube, dando continuidade à trajetória que teve início no ano passado, tendo como vice Abdulmajid bin Ahmed Al-Haqbani.

Essa decisão veio depois que a assembleia geral da empresa do clube Al-Hilal realizou, nesta quinta-feira, sua primeira reunião após a conclusão oficial da aquisição de 70% de suas ações por parte da Kingdom Holding Company.

Além do presidente e de seu vice, o Al-Hilal revelou a nomeação de Yasser bin Suleiman Al-Dawood, Nawaf bin Bandar Al-Tamiat, Adel bin Abdulaziz Al-Abdulsalam e Khaled bin Rafiq Kridiyeh como membros do conselho administrativo da empresa do clube.

A Kingdom Holding Company, de propriedade do príncipe Al-Walid bin Talal, havia assinado um acordo vinculativo com o Fundo de Investimento Público saudita para a aquisição de 70% das ações do Al-Hilal em abril passado, antes da conclusão oficial da aquisição na semana passada.

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