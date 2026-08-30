O Barcelona se movimentou para contratar um dos jogadores de destaque do elenco do Arsenal, a fim de reforçar a posição de centroavante durante a atual temporada.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Barcelona se movimentou para contratar Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, para ser uma alternativa na posição de centroavante, após não conseguir contratar Julián Álvarez no momento devido à recusa do Atlético de Madrid.

O contrato do atacante brasileiro com o Arsenal termina em 2027, por isso o clube catalão o escolheu para preencher o vazio ofensivo deixado pela saída do polonês Robert Lewandowski.

O jornal apontou que o papel limitado desempenhado por Gabriel Jesus com o atual campeão da Premier League, diante da presença de Kai Havertz e Viktor Gyökeres à sua frente, o levou a buscar uma solução para deixar o clube.

O brasileiro sempre sonhou em jogar no Barcelona desde quando estava no elenco do Palmeiras, de onde se transferiu para a Premier League em 2016, e atualmente pressiona para chegar a um acordo definitivo e vestir a camisa catalã.

O Barcelona teve acesso à situação médica de Gabriel Jesus após sua lesão de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em janeiro de 2025, mas ele se recuperou completamente dela.

Além disso, a trajetória artilheira de Jesus não levanta qualquer dúvida, já que marcou 95 gols em 236 partidas com o Manchester City entre 2016 e 2022 sob o comando do técnico Pep Guardiola, além de ter marcado 33 gols em 123 partidas com o Arsenal entre 2022 e 2026.

Vale destacar que a movimentação do Barcelona para contratar Gabriel Jesus não é incompatível com a possibilidade de contratar Julián Álvarez no futuro, já que o interesse do Barça no atacante argentino do Atlético de Madrid permanece de pé, embora isso deva ocorrer em outra janela de transferências.



No mesmo sentido, Fabrizio Romano, especialista em mercado, escreveu em sua conta na rede X: "O Barcelona chegou a um acordo para contratar Gabriel Jesus do Arsenal. O negócio está fechado".

E acrescentou: "O exame médico já foi marcado para amanhã, segunda-feira, e o Arsenal receberá um pacote financeiro no valor de 10 milhões de euros, além de variáveis, pela transferência definitiva de Jesus ao Barcelona".

E prosseguiu: "Gabriel Jesus vai viajar para realizar o exame médico, após receber autorização do Arsenal".





E concluiu: "Gabriel Jesus vai assinar um contrato de dois anos com o Barcelona. O acordo também inclui a opção de prorrogação por mais um ano, até 2029".



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