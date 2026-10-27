"Estou muito feliz por Harry Kane e pelo Bayern de Munique. A temporada dele foi de nível mundial. Harry é um exemplo dentro e fora de campo. Todo jovem jogador pode se espelhar nele", disse Salihamidzic em entrevista à Sky/RTL.

Kane "não é apenas um goleador frio e implacável. Ele joga pela equipe, sabe dar o passe mortal e também ajuda na defesa". Essa atuação em uma função mais recuada, aliás, levou recentemente o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, a fazer uma declaração enigmática sobre a utilidade do que Kane faz nessa posição.

Mas essa função de "quarterback" não reduziu em nada a média de gols de Kane. O inglês também continuou a se mostrar um líder absoluto e um exemplo em seu ano extraordinário de 2025/26 (73 gols em 65 jogos) e, na noite de segunda-feira, conquistou merecidamente o prêmio individual mais cobiçado do futebol mundial.

Na votação dos 100 jornalistas especializados com direito a voto, Kane superou Kylian Mbappé por uma pequena margem. Segundo Vincent Garcia, editor-chefe da France Football, Mbappé ainda liderava o ranking poucas semanas antes da decisão. Lamine Yamal ficou em terceiro lugar. Kane é, assim, o primeiro jogador do Bayern de Munique a vencer a Bola de Ouro desde Karl-Heinz Rummenigge, em 1981.

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"Todos que amam o Bayern de Munique estão entusiasmados por ter um jogador assim no clube. É um privilégio vê-lo jogar. Espero que ele fique no Bayern de Munique por muito tempo", elogiou Salihamidzic.

Salihamidzic quer que Kane conquiste a Liga dos Campeões

Os dois quase trabalharam juntos no Bayern de Munique. O centroavante de 33 anos só chegou a Munique no verão de 2023. Poucos meses antes, "Brazzo" havia sido destituído do cargo de diretor esportivo no dia da rodada final da temporada 2022/23. Ao contrário do CEO Oliver Kahn, também afastado, ele ainda viajou com a equipe para Colônia e pôde comemorar ali a conquista do Campeonato Alemão no último minuto.

Salihamidzic revelou já em maio, quando participou do programa Doppelpass, da Sport1, que as questões com seu ex-clube, sobretudo com o presidente de honra Uli Hoeneß, já haviam sido resolvidas. "No começo, tive meus problemas, porque eu realmente estava envolvido de coração. Por isso, talvez tenha precisado de um pouco mais de tempo para me recuperar", disse Salihamidzic. Ele contou que conversou com Hoeneß durante uma partida de "Schafkopf". "Ele também me pediu desculpas depois de duas horas. Por isso, para mim, o assunto está encerrado. Fico feliz por ter podido jogar e trabalhar por esse clube", afirmou o bósnio na ocasião.

Sua relação com o Bayern de Munique e o desejo de que seu ex-clube tenha apenas o melhor não mudaram até hoje. Também por isso, "Brazzo" deixou para Kane uma última missão no Bayern, que o astro ainda não conseguiu cumprir: "levar novamente a Liga dos Campeões a Munique".

Para Salihamidzic e o Bayern, há uma boa notícia: após a cerimônia de gala de segunda-feira à noite, em Londres, o próprio Kane apontou a conquista da Liga dos Campeões com o Bayern e de um título com a seleção inglesa como seus últimos grandes objetivos e os colocou como prioridade absoluta.

E Salihamidzic? Ele anunciou já em maio que voltaria ao futebol profissional. O dirigente de 49 anos disse estar "pronto" para um novo trabalho, mas não revelou exatamente o que tem em mente. Até hoje, Salihamidzic não assumiu oficialmente um cargo em outro clube.