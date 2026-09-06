Morgan Rogers, estrela do Chelsea, precisou de apenas dois minutos para deixar sua marca no clássico londrino diante do Arsenal, após conseguir balançar as redes dos Gunners cedo, com uma finalização de voleio de fora da área, tornando-se o primeiro a romper a resistência da defesa da equipe na temporada atual.

O gol de Rogers veio para adicionar um novo capítulo a uma história emocionante que começou no mercado de transferências, depois que o ex-jogador do Aston Villa era alvo comum de Arsenal e Chelsea, antes de os Blues vencerem a disputa por 117 milhões de libras esterlinas.

Rogers havia brilhado com a camisa do Aston Villa, o que levou o Chelsea a se movimentar com força para garantir seus serviços, ao mesmo tempo em que o Arsenal entrava na linha das negociações em busca de reforçar seu elenco com o jogador, mas o negócio acabou terminando com sua transferência para Stamford Bridge.

O gol de Rogers não foi apenas um início perfeito para o clássico, pois também encerrou a notável sequência defensiva do Arsenal no começo da temporada, depois que os Gunners mantiveram suas redes intactas nas duas primeiras partidas diante de Coventry City e Aston Villa, antes de vir o jogador que eles disputaram com o Chelsea para se tornar o primeiro a balançar suas redes.

Assim, a batalha do mercado entre Arsenal e Chelsea se transformou em um confronto direto dentro de campo, e Rogers foi quem deu a primeira palavra, após precisar de apenas dois minutos para dar a vantagem aos Blues e deixar sua marca cedo em uma das partidas mais destacadas da temporada.

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