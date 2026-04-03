Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro League
Após a ausência dos dois contra o Al-Najma... Definida a data do retorno de Koman e Martínez ao Al-Nasr

O ala francês e o zagueiro espanhol estão fora do confronto de hoje

Reportagens da imprensa revelaram a data de retorno do ala francês Kingsley Coman e do zagueiro espanhol Iñigo Martínez, jogadores do Al-Nasr, aos gramados, após a confirmação de que eles não participariam do confronto contra o Al-Najma.

O português Jorge Jesus, técnico do Al-Nassr, decidiu deixar Coman e Martínez fora da lista de convocados para a partida contra o Al-Najma, hoje, sexta-feira, no Estádio Al-Awal Park, válida pela 27ª rodada da Liga Roshen.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o português Carlos Miguel, médico do Al-Nassr, aprovou o retorno da dupla aos jogos a partir do próximo confronto, após o jogo contra o Al-Najma.

A próxima partida será no sábado, 11 de abril, quando o Al-Nassr visitará o Al-Akhdoud em Najran, pela 28ª rodada da Liga Roshen.

Martínez sofreu uma lesão por ruptura no músculo isquiotibial, ocorrida antes do início da última pausa internacional, enquanto Coman sofreu uma distensão no músculo isquiotibial e na coxa durante os treinos coletivos na última terça-feira.

Vale lembrar que o Al-Nassr lidera o Campeonato Saudita na atual temporada com 67 pontos, com 3 pontos de vantagem sobre o Al-Hilal, segundo colocado, e 5 pontos sobre o Al-Ahli, que ocupa a terceira posição.

