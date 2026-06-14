Após a atuação espetacular contra o Brasil... a mídia francesa lamenta profundamente a saída de Bouadi

Um tom de pesar e arrependimento dominou a cobertura da mídia francesa sobre o desempenho do jogador marroquino Ayoub Bouadi durante o empate dos Leões do Atlas contra o Brasil (1 a 1) na estreia de ambas as seleções na Copa do Mundo de 2026.

Os jornais e meios de comunicação franceses foram unânimes em afirmar que a seleção francesa “perdeu um talento excepcional” depois que o jogador de 18 anos preferiu representar o Marrocos, apesar de sua trajetória nas seleções juvenis da França até a categoria sub-21.

A rádio francesa “RMC” afirmou que Bouadi “é um talento que roubou a cena da seleção francesa e está a caminho de alegrar os Leões do Atlas por muitos anos”, acrescentando que o jogador “impressionou a todos no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e abriu caminho para um retorno forte, recuperou a bola seis vezes e trouxe uma calma notável à construção das jogadas ofensivas, com uma taxa de passes completos de quase 90%”, em uma cobertura que refletiu um claro sentimento de perda irreparável.

Grande arrependimento

O site francês “Foot Mercato” expressou abertamente o arrependimento, afirmando: “A seleção francesa perdeu um jogador que possui todas as qualidades para garantir uma vaga de titular de longa data ao lado dos Bleus”, observando que Bouadi “tocou na bola 89 vezes, o maior número na partida”.

O jornal francês “L’Équipe” deu a ele uma nota 8 em 10 e o colocou na lista dos melhores, afirmando que “Casemiro ficou impotente e rendido diante da vitalidade de Bouadi, que escolheu o Marrocos depois de ter sido capitão da seleção juvenil dos Bleus”.

Os elogios não se limitaram à mídia francesa, já que o jornal britânico “Football London” o descreveu como “aquele que recusou a convocação da França antes do torneio para dedicar seu futuro internacional ao Marrocos, e demonstrou uma maturidade notável e grande habilidade técnica”.

Já o jornal espanhol “Marca” considerou-o “o jogador de que o Real Madrid precisa no meio-campo”, enquanto o analista francês Daniel Riolo afirmou que Bouadi “provou ser um líder e possui todos os requisitos para se juntar a um grande clube neste verão”.

O site francês “Ouest-France” acompanhou as reações que tomaram conta das redes sociais, afirmando: “A imprensa europeia está completamente encantada com a atuação incrível de Bouadi contra o Brasil”, em um momento em que cresce a tristeza da França pela perda de um talento que poderia ter reforçado as fileiras dos Bleus por muitos anos, mas que optou voluntariamente por vestir a camisa do Atlas Negro, em uma decisão que parece que vai assombrar a Federação Francesa por muito tempo.