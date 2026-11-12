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O Federação Portuguesa de Futebol decidiu homenagear seu astro lendário Cristiano Ronaldo após sua aposentadoria do futebol em nível internacional, por meio do quarto número 201.

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Cristiano Ronaldo anunciou, na semana passada, sua aposentadoria do futebol em nível internacional, após 23 anos vividos com a seleção de Portugal, nos quais conquistou uma série de grandes feitos tanto no plano individual quanto no coletivo.

Ronaldo encerrou sua trajetória internacional depois de disputar 234 partidas, nas quais marcou 146 gols, e conquistou três títulos com a seleção de seu país, com destaque para a Eurocopa "Euro 2016", além de dois títulos da Liga das Nações da Uefa, nos anos de 2019 e 2025.

Esses títulos foram os primeiros conquistados pela seleção de Portugal ao longo de sua longa história, já que ela nunca havia vencido qualquer competição oficial na qual participou antes da era de Cristiano Ronaldo.

Ricardo Quaresma, porta-voz oficial da Federação Portuguesa de Futebol, revelou a preparação de diversas ações para homenagear Cristiano Ronaldo, após a trajetória repleta de conquistas que ele viveu com o "Brasil da Europa".

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Quaresma disse, em declarações à rede saudita "Al-Maidan": "Decidimos reservar o quarto de Cristiano Ronaldo, que é o número 201 nas concentrações da seleção portuguesa".

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E acrescentou: "Haverá muitas surpresas por parte da Federação Portuguesa em reconhecimento ao jogador, mas não posso revelá-las no momento".

Ronaldo pôs fim à sua trajetória com a camisa da seleção de seu país após uma crise que movimentou os meios esportivos durante a última data Fifa e levantou questionamentos sobre sua relação com o treinador Jorge Jesus.

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A tensão tomou conta da seleção de Portugal, depois que Ronaldo deixou a concentração da equipe na Dinamarca sem permissão.

Ronaldo já havia cumprido a suspensão de 30 dias e também pagou uma multa no valor de 255 euros, após deixar a concentração da seleção.

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O craque português já havia se mostrado disposto a aceitar qualquer punição decorrente de sua atitude, o que de fato aconteceu, mas a crise não parou no âmbito disciplinar, pois a relação entre ele e Jesus não conseguiu superar o desentendimento que surgiu entre os dois.

Ronaldo se sentiu traído por causa das declarações explicativas feitas pelo treinador português, considerando que elas não respeitaram o acordo explícito ao qual as duas partes chegaram durante uma reunião anterior, o que o levou a esclarecer sua posição em uma mensagem marcada por um tom duro.

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O estado de tensão entre as duas partes continuou, em meio a dúvidas sobre a presença de Ronaldo na próxima convocação de Portugal, que se prepara para enfrentar a Dinamarca no dia 14 de novembro e o País de Gales no dia 17 do mesmo mês, pelas duas últimas rodadas da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa.

Apesar da presença do nome de Ronaldo na lista preliminar da seleção em preparação para as duas partidas, a decisão de se aposentar pôs um ponto final nas especulações sobre seu retorno, fazendo com que o dono da camisa número 7 fique ausente da seleção de seu país pelo restante de sua carreira no futebol.

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A Federação Portuguesa de Futebol, representada por seu presidente Pedro Proença, havia tentado intervir para conter a crise e reintegrar Ronaldo ao elenco da seleção, mas os esforços de mediação não conseguiram fazer as coisas voltarem ao normal.