Compartilhar Siga GOAL no Google

O zagueiro alemão Antonio Rüdiger se prepara para se despedir oficialmente da torcida da seleção de seu país, depois que a Federação Alemã de Futebol decidiu homenageá-lo em sua cidade natal, Berlim, antes do confronto contra a Holanda marcado para segunda-feira, 16 de novembro, pela Liga das Nações da Europa.

Publicidade

A Federação Alemã anunciou a realização de uma cerimônia especial de despedida para o zagueiro de 33 anos, em reconhecimento à sua trajetória internacional que se estendeu por 12 anos, nos quais disputou 86 partidas com a camisa da seleção principal e marcou 3 gols, tendo sua última aparição com a Alemanha ocorrido durante sua participação na Copa do Mundo de 2026.

Jürgen Klopp, treinador da seleção alemã, havia revelado a organização de uma cerimônia para homenagear um dos jogadores que muito deram à seleção, durante a coletiva de imprensa de anúncio da lista da equipe no dia 5 de novembro, antes que a identidade do jogador fosse confirmada por meio de reportagens da imprensa alemã, que indicaram se tratar de Rüdiger.

Klopp afirmou que um jogador internacional que merece reconhecimento receberá uma despedida à altura e palavras de agradecimento, em referência ao zagueiro que anunciou sua aposentadoria do futebol internacional no primeiro de setembro passado.

A decisão de Rüdiger veio após um período de reflexão, depois do fim da participação da Alemanha na Copa do Mundo de 2026, quando ele manifestou o desejo de encerrar sua trajetória internacional e abrir espaço para a nova geração, concentrando-se por completo em sua carreira no Real Madrid.

Publicidade Publicidade

O zagueiro alemão disse em seu comunicado de aposentadoria: "Depois de ter tirado um tempo para refletir, sinto que chegou a hora de encerrar minha trajetória com a seleção nacional e abrir espaço para a geração mais jovem".

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

E acrescentou que representar a Alemanha foi um capítulo excepcional de sua vida, apesar de não ter conseguido conquistar um título importante nos últimos torneios e das dolorosas derrotas que marcaram o período recente, destacando que sua experiência com a seleção continuará sendo uma parte importante de sua carreira no futebol.

Leia também

Com ajuda de Trump: Infantino é acusado de violar a lei americana e transformar a Fifa em propriedade privada

Publicidade

Tio de Mohamed Salah: Hossam Hassan xingou ele e seus companheiros com palavras obscenas

A jornada de Rüdiger com a seleção alemã começou em 13 de maio de 2014, quando atuou pela primeira vez diante da Polônia em um amistoso que terminou empatado sem gols, sob o comando do treinador Joachim Löw.

Publicidade

Rapidamente, ele se tornou um dos elementos importantes do setor defensivo da seleção, tendo disputado três edições da Copa do Mundo, nos anos de 2018, 2022 e 2026, além de duas edições da Eurocopa.

Sua conquista internacional de maior destaque foi o título da Copa das Confederações de 2017, na Rússia, depois de contribuir para a vitória da Alemanha no torneio sob o comando de Joachim Löw, em uma edição que viu a seleção contar com um grupo de jogadores jovens e reservas, em preparação para a Copa do Mundo de 2018.

Publicidade

Apesar de sua longa trajetória com a seleção, Rüdiger não conseguiu conquistar a Copa do Mundo nem a Eurocopa.

A Alemanha sofreu com a eliminação precoce nas edições da Copa do Mundo de 2018 e 2022, antes que sua última participação internacional terminasse com a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a derrota para o Paraguai nos pênaltis pelo placar de 4 a 3, depois do empate no tempo normal.

Publicidade

Segundo as estatísticas da Federação Alemã de Futebol, Rüdiger disputou 86 partidas internacionais, nas quais obteve 44 vitórias e 21 empates contra 21 derrotas, e marcou três gols, ocupando a 21ª posição na lista dos jogadores com mais partidas pela camisa da seleção alemã, empatado com Oliver Kahn e Andreas Brehme.