O antigo defesa egípcio Ahmed Hegazi está perto de dar um novo passo na Liga Roshn saudita, depois de se ter retirado definitivamente do futebol.

Ahmed Hegazi anunciou, este sábado, a sua retirada definitiva do futebol, aos 35 anos, após a saída do NEOM no final da temporada passada.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que a direção do NEOM pretende aproveitar a experiência de Ahmed Hegazi fora do relvado, atribuindo-lhe um cargo no departamento administrativo do clube durante a próxima temporada.

O jornal não revelou a natureza do cargo, mas garantiu que o NEOM o anunciará nos próximos dias, no âmbito do processo de reestruturação que o clube saudita está a levar a cabo atualmente, tanto a nível administrativo como técnico.

Hegazi tinha encerrado a sua carreira de futebolista no NEOM, para onde se transferiu no verão de 2024, contribuindo para a conquista da Liga Yelo da Primeira Divisão e para a subida à Liga Roshn, na qual atuou durante a temporada passada, antes de deixar o clube no final da mesma.

Contudo, a passagem mais marcante do defesa egípcio foi pelo Al-Ittihad, para onde se transferiu no verão de 2020, conduzindo-o à conquista da Liga Saudita de 2023 após 14 anos de jejum, bem como da Supertaça, antes de rumar ao NEOM em 2024.

De um modo geral, Hegazi teve uma carreira notável, na qual representou os clubes egípcios Ismaily e Al-Ahly, os italianos Fiorentina e Perugia, o inglês West Bromwich, além do Al-Ittihad e do NEOM na Liga Saudita.