Após a acusação espanhola... O presidente da Federação Francesa fala sobre o “certificado de nacionalidade”

Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, condenou as declarações feitas por Mariano Rajoy, ex-primeiro-ministro da Espanha, sobre a seleção dos “Les Bleus”, afirmando que os jogadores não precisam de um “certificado de nacionalidade” de ninguém.

As reações de Diallo ocorreram depois que Rajoy escreveu, em artigo publicado em um site de notícias, que a seleção francesa “tem um nível muito alto mesmo sem jogadores franceses”, afirmação que provocou uma onda de indignação nos meios esportivos e políticos franceses.

Diallo dirigiu uma crítica contundente ao ex-primeiro-ministro espanhol, tendo como pano de fundo suas recentes declarações sobre a escalação da seleção francesa, considerando que elas “contêm um racismo inaceitável e não têm nenhuma relação com a realidade”.

O presidente da Federação Francesa afirmou, em comunicado divulgado em suas contas nas redes sociais: “As palavras que Mariano Rajoy utilizou ao se referir à seleção francesa exalam um odor de racismo que não pode ser tolerado”.

Diallo criticou o que descreveu como “o clima repugnante que gera esse tom ofensivo”, defendendo veementemente a identidade dos jogadores da seleção e rejeitando qualquer questionamento sobre sua nacionalidade, acrescentando: “Nossos jogadores não precisam de um atestado de nacionalidade de um ex-primeiro-ministro espanhol. A seleção da França é a seleção da França, com todos os valores e identidade que ela representa”.

Por sua vez, o governo francês classificou as declarações de Rajoy como “totalmente inaceitáveis”. O ministro do Interior, Laurent Nunez, afirmou que essas palavras “não refletem de forma alguma a realidade da França”, ressaltando que seu país é “um país da diversidade, onde cada pessoa encontra seu lugar natural”.

Essa guerra de palavras ocorre poucas horas antes do esperado confronto entre as duas seleções, na noite desta terça-feira, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.