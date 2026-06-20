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Após a acusação de estupro... Um novo desastre se aproxima para Hakimi na Copa do Mundo

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A. Hakimi
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Ashraf Hakimi, astro da seleção marroquina, corre o risco de ter sua saída do país suspensa durante a Copa do Mundo, após a decisão de levá-lo a julgamento sob a acusação de estupro.

A rede “talkSPORT” informou que a seleção marroquina pode ficar sem a presença de Hakimi no decorrer da Copa do Mundo, após a confirmação de que ele será levado a julgamento em um caso de estupro.

Embora ainda não tenha sido condenado, a confirmação do julgamento pode afetar Ashraf Hakimi na Copa do Mundo, já que ele pode enfrentar dificuldades para entrar no México.

A seleção marroquina disputará suas três partidas da fase de grupos nos Estados Unidos.

No entanto, se o Marrocos terminar a fase de grupos em segundo lugar no Grupo 3, disputará a partida das oitavas de final em Monterrey, no México.

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E se se classificar entre os melhores terceiros colocados, poderá jogar na Cidade do México nas oitavas de final e, talvez, nas quartas de final, caso continue avançando no torneio.

De acordo com o site do Consulado do México, qualquer pessoa pode ter sua entrada no país recusada se estiver sujeita a processo criminal ou for condenada por um crime grave.

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