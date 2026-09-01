Após 8 anos: Barcelona anuncia saída de seu jogador por acordo especial

O Barcelona anunciou a saída de seu jovem jogador Toni Fernández para o Venezia, da Itália, após chegar a um acordo que encerra a trajetória do atleta, de 18 anos, com o clube catalão depois de 8 anos passados em suas categorias.

O Barcelona esclareceu em seu comunicado que mantém o direito de recomprar o jogador no futuro, além de uma porcentagem sobre o valor de qualquer transferência futura dele, enquanto o Venezia revelou que o negócio foi feito inicialmente por empréstimo, com a existência de uma cláusula de compra obrigatória ao serem cumpridas condições específicas.

Segundo revelou o jornal "Mundo Deportivo", o acordo prevê a transferência de Toni Fernández para o Venezia por empréstimo, antes que a compra do jogador se torne obrigatória por 4 milhões de euros assim que ele disputar 3 partidas com sua nova equipe italiana.

O jovem jogador abre uma nova página em sua carreira futebolística depois de anos passados na academia do Barcelona, já que ingressou em "La Masia" durante o verão de 2018, vindo do Espanyol, antes de progredir pelas diferentes categorias de base até chegar ao time principal.

Toni Fernández fez sua primeira aparição pelo Barcelona no dia 4 de janeiro de 2025, durante o confronto contra o Barbastro na Copa do Rei, quando entrou no lugar de Pablo Torre.

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Com 16 anos, 5 meses e 17 dias, tornou-se o segundo jogador mais jovem a disputar sua primeira partida com o time principal do Barcelona durante o século XXI, atrás de Lamine Yamal.

O jogador teve uma nova oportunidade na última temporada sob o comando do técnico alemão Hansi Flick, que o escalou como titular diante do Girona no Estádio Olímpico Lluís Companys, antes de deixar o campo ao fim do primeiro tempo.

Toni Fernández disputou apenas duas partidas com a camisa do time principal do Barcelona, antes de decidir viver uma nova experiência no futebol italiano, com o clube catalão mantendo a opção de recuperá-lo no futuro.

O jogador disse em declarações ao site oficial do Venezia: "Escolhi o Venezia por causa do projeto importante que me apresentaram e da confiança que me depositaram desde o primeiro momento. Sair de casa nunca é fácil, mas estou muito animado para dar o meu melhor e encarar esse novo desafio".

E acrescentou: "Desde que soube do interesse do Venezia em me contratar, comecei a acompanhar os jogos da equipe, e quero dizer à torcida que, juntos, podemos e devemos alcançar nossos objetivos".

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