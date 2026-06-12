Após 7 anos... Aguirre vinga a Egito contra a África do Sul

Javier Aguirre, técnico da seleção mexicana, conseguiu uma revanche pessoal ao derrotar a África do Sul na estreia da Copa do Mundo de 2026.

Aguerri comandou a seleção do seu país, o México, a uma vitória importante sobre a seleção africana por 2 a 0 na noite de ontem, quinta-feira, em uma partida que teve três cartões vermelhos, um para os donos da casa e dois para os visitantes.

Agiri, de 67 anos, se vingou da seleção sul-africana depois de ter sofrido uma derrota surpreendente contra ela em 2019, quando era técnico da seleção egípcia.

A seleção egípcia foi eliminada nas oitavas de final da Copa Africana de Nações de 2019, que sediou em casa, após uma derrota inesperada para a África do Sul (0 a 1).

Na ocasião, o único gol da seleção sul-africana foi marcado por Thembenkoshi Lorch.

Essa derrota resultou na demissão de Aguirre do cargo de técnico da seleção egípcia, ficando com apenas 12 partidas no comando técnico dos Faraós no período de agosto de 2018 a julho de 2019.