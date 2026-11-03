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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduzido por

Após 575 dias: Barcelona conquista vitória muito aguardada na Liga dos Campeões

Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga dos Campeões
Espanha
England

O Barça encerra uma sequência negativa diante do Aston Villa

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O Barcelona encerrou uma sequência negativa de 18 jogos consecutivos sem manter o gol zerado na Liga dos Campeões da Europa, após sair vitorioso por 3 a 0 diante do Aston Villa, na noite desta terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga.

De acordo com as estatísticas do "Mister Chip", a equipe catalã venceu com o gol zerado pela primeira vez desde o triunfo sobre o Borussia Dortmund por 4 a 0, em 9 de abril de 2025, ou seja, há 575 dias.

O Barcelona pôs fim à mais longa sequência desse tipo de um clube espanhol na história das participações europeias.

E não parou por aí, pois o Barcelona reforçou seu retrospecto excepcional diante dos clubes ingleses em casa, ao elevar para 46 o número de confrontos contra eles, nos quais sofreu apenas duas derrotas.

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O curioso é que ambas as derrotas vieram diante do Liverpool, confirmando a dificuldade da tarefa dos clubes ingleses quando são visitantes em seu estádio nas competições europeias.

Segundo as estatísticas da rede "Squawka", o Barcelona não sofreu derrota diante de clubes ingleses em casa nos últimos 16 jogos, com 11 vitórias e 5 empates.

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