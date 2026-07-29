O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, perdeu seu recorde histórico com o clube saudita após 53 partidas completas.

O Al-Hilal foi derrotado pelo Mouloudia de Argel pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta quarta-feira, no terceiro amistoso do "Zaeem" em sua pré-temporada na Áustria.

A derrota é a primeira sofrida pelo Al-Hilal com Inzaghi, tanto no âmbito dos amistosos quanto no oficial, em 53 partidas completas, e a segunda de maneira geral sob o comando do treinador italiano.

A primeira e única derrota da equipe saudita sob o comando do treinador italiano havia ocorrido no dia 4 de julho do ano passado, diante do brasileiro Fluminense pelo placar de 2 a 1, nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes de 2025.

Depois disso, o Al-Hilal disputou 53 partidas, sendo 5 amistosas e 48 oficiais, sob o comando de Inzaghi, sem sofrer nenhuma derrota, antes de perder para o Mouloudia de Argel.

É verdade que o "Zaeem" havia se despedido da Liga dos Campeões da Ásia de Elite nas oitavas de final, diante do catariano Al-Sadd, mas o tempo normal e a prorrogação terminaram com o empate positivo por 3 a 3, antes da derrota nos pênaltis.

Vale lembrar que Inzaghi comandou o Al-Hilal desde o início da Copa do Mundo de Clubes de 2025 e conseguiu levá-lo à conquista do título da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, mas perdeu o Campeonato Saudita para o vizinho e tradicional rival Al-Nassr, sem sofrer nenhuma derrota.