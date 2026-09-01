O clube saudita Al Ahli concedeu ao inglês Ollie Watkins, novo atacante do Al Hilal, o certificado de entrada em sua história, cerca de apenas 48 horas após o anúncio de sua contratação.

O Al Hilal recebeu o Al Ahli, nesta terça-feira, no estádio Kingdom Arena, em partida adiada da terceira rodada da Saudi Pro League.

No início do segundo tempo, o italiano Simone Inzaghi, treinador do Al Hilal, decidiu colocar Ollie Watkins como substituto, no lugar do jovem atacante marfinense Mohamed Kader Meite, apenas 48 horas após sua contratação.

O Al Hilal anunciou, no último domingo, a contratação de Ollie Watkins, vindo do Aston Villa, em uma transferência avaliada em cerca de 60 milhões de euros, segundo revelaram relatos da imprensa.

Segundo os canais "Thmanyah", que transmitem o Campeonato Saudita, Ollie Watkins se tornou o primeiro jogador inglês a atuar pelo Al Hilal ao longo de sua longa história, em um fato histórico irrepetível.

A participação do atacante inglês foi lógica, diante da vantagem do Al Hilal por 2 a 0, além de o Al Ahli ter disputado todo o segundo tempo com apenas 10 jogadores, após a expulsão de seu zagueiro turco Merih Demiral no fim do primeiro tempo.

Vale lembrar que Watkins será o primeiro atacante do Al Hilal na nova temporada, após a saída dos atacantes: o francês Karim Benzema, o uruguaio Darwin Núñez e o brasileiro Marcos Leonardo na atual janela de transferências de verão.