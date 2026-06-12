A seleção do Canadá entrou com tudo na história das finais da Copa do Mundo nesta noite de sexta-feira, após conseguir um valioso empate contra a seleção da Bósnia e Herzegovina por 1 a 1, na partida disputada na cidade canadense de Toronto, válida pela primeira rodada dos jogos do Grupo B da Copa do Mundo de 2026, que conta ainda com as seleções do Catar e da Suíça.

Este empate teve um caráter histórico excepcional para os anfitriões; pois este resultado representa o primeiro ponto conquistado pela seleção canadense em toda a sua história de participações em Copas do Mundo, depois de ter sido totalmente incapaz de somar pontos nas edições de 1986 e 2022, das quais saiu com derrotas consecutivas sem nenhum ponto.

Voltando aos acontecimentos da partida, a seleção bósnia começou com uma pressão ofensiva repentina que quase resultou em um gol rápido aos três minutos, com um chute forte de Mimic de dentro da área que passou por cima do travessão, seguido por outra tentativa aos 12 minutos com uma cabeçada de Lukic que caiu fraca nos braços do goleiro canadense Crepo.

A resposta canadense veio aos 17 minutos, trazendo a chance mais perigosa do primeiro tempo, quando David recebeu uma bola de ouro dentro da área e chutou rasteiro, completamente livre de marcação, mas o goleiro bósnio Vasilj brilhou de forma notável e impediu que os canadenses abrissem o placar.

A resposta bósnia não se fez esperar e veio aos 21 minutos, quando o experiente zagueiro Kolasinac subiu para cabecear um cruzamento de escanteio, desviando a bola para Lukic, que mandou para o fundo da rede com uma cabeçada precisa.

O Canadá quase empatou rapidamente aos 32 minutos, após uma penetração bem-sucedida de Oliosi, que estava sem marcação, mas seu chute careceu de precisão e passou por cima do travessão, encerrando o primeiro tempo com a vantagem dos visitantes.

No início do segundo tempo, a seleção canadense intensificou suas tentativas ofensivas e desperdiçou uma chance clara de empatar aos 53 minutos, após um contra-ataque de Laria, que chutou rasteiro de dentro da área, mas a bola bateu na perna do zagueiro Kolasinac, mudou de direção e acertou a trave; Não se passou nem um minuto e a Bósnia quase puniu o Canadá com um segundo gol, depois que o atacante Demirović ficou cara a cara com o gol e tentou driblar o goleiro Crapo, mas este conseguiu desviar a bola com habilidade para escanteio.

Aos 79 minutos, a sorte sorriu para a seleção canadense quando o experiente atacante Larin conseguiu empatar o jogo, após receber uma bola dentro da área e chutar com precisão e habilidade, mandando a bola para o fundo da rede bósnia, o que provocou uma enorme comemoração nas arquibancadas que durou até o apito final.

Com esse resultado, as duas equipes dividem os pontos da partida, somando cada uma o primeiro ponto em seu saldo; esta é a segunda participação histórica da Bósnia, após a edição de 2014, da qual foi eliminada na primeira fase, enquanto os canadenses quebram sua maldição histórica em sua terceira participação na Copa do Mundo.

A emoção do Grupo B continua no dia 18 de junho, quando a seleção da Bósnia enfrenta a Suíça em um confronto exclusivamente europeu, enquanto a seleção canadense busca aproveitar o impulso histórico ao enfrentar a seleção do Catar no mesmo dia.