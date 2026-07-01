Após 40 anos, o México acaba com a maldição da Copa do Mundo e desencadeia uma festa popular no histórico Estádio Azteca

O México se classificou com grande convicção para as oitavas de final da Copa do Mundo. O co-anfitrião venceu o Equador por 2 a 0 no Estádio Azteca, na Cidade do México. Chutes devastadores de Julián Quiñones e Raúl Jiménez fizeram a diferença para o El Tri,que conquistou sua primeira vitória na fase eliminatória de uma Copa do Mundo desde o 2 a 0 contra a Bulgária no Azteca, na Copa do Mundo de 1986. O México disputará as oitavas de final no dia 6 de julho, novamente no Azteca, contra a Inglaterra ou a República Democrática do Congo.
O México foi a equipe dominante desde o apito inicial e criou belas jogadas de ataque, principalmente por meio do jovem talento Gilberto Mora (17) e do experiente Jiménez (35). Este último não conseguiu aproveitar a primeira grande chance do México. O atacante do Fulham cabeceou com força, mas a bola passou ao lado do gol.
O México continuou buscando o primeiro gol, que quase saiu com Mora. Seu chute com efeito passou por pouco à direita do gol de Hernán Galíndez. O experiente goleiro (39) viu, pouco depois, o Equador chegar de repente perto da vantagem, mas o chute forte de John Yeboah acertou a trave.
Logo em seguida, o primeiro gol da partida finalmente saiu. Quiñones partiu em arrancada e foi lançado em profundidade por Roberto Alvarado bem na hora certa. Quiñones chegou à área, cortou para dentro e chutou com força, acertando no canto curto. O Azteca explodiu: 1 a 0.
Após o intervalo para hidratação, a banda de mariachis voltou a tocar. Um passe desastroso do zagueiro equatoriano Joël Ordóñez caiu direto nos pés de Jiménez, que fez uma tabela com Quiñones e, com o pé direito, mandou uma bola espetacular no ângulo superior: 2 a 0.
O Equador precisou partir para a reação e tentou, entre outros, por meio de Yeboah, que obrigou o goleiro mexicano Raúl Rangel a fazer uma defesa, mas não criou oportunidades suficientes no ataque. O México, que ainda não havia sofrido nenhum gol neste Mundial, quase chegou ao 3 a 0 logo em seguida. Mora cabeceou de perto, mas a bola saiu ao lado.
Após o intervalo, o México optou por uma abordagem mais defensiva e, com isso, deixou a posse de bola em grande parte para o Equador, que não conseguiu ditar o ritmo do jogo. O México quase desferiu o golpe de misericórdia por meio de César Montes, cuja cabeçada foi defendida com brilhantismo por Galíndez, e de Johan Vásquez, que cabeceou por pouco ao lado.
A partida nunca mais voltou a ser emocionante. Bem no final do tempo de acréscimo, Slavko Vincic foi chamado para a tela do VAR. O árbitro esloveno percebeu que Piero Hincapié, com a boca coberta, gritou algo para Santiago Giménez, e assim o zagueiro do Arsenal teve que sair de campo prematuramente com um cartão vermelho desnecessário.
O México venceu por 2 a 0 e, assim, mantém a esperança de igualar ou superar seu melhor desempenho em Copas do Mundo: as quartas de final nos campeonatos mundiais disputados em seu próprio país, em 1970 e 1986.