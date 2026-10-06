A seleção da Arábia Saudita voltou aos pódios após uma ausência de 23 anos, ao conquistar uma vitória merecida sobre a seleção dos Emirados Árabes Unidos, na final da 27ª edição da Copa do Golfo Árabe, a "Golfo 27".

A Arábia Saudita venceu os Emirados Árabes Unidos pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no Estádio Al-Inmaa, em Jidá, na final do torneio do Golfo.

A seleção saudita começou a partida com muita força, marcando dois gols em menos de 15 minutos, e esteve perto de anotar o terceiro gol, mas a bola de Saleh Abu Al-Shamat acertou a trave.

Hamam Al-Hamami abriu o placar para a seleção saudita aos 11 minutos de jogo, após chutar uma bola da entrada da área, que desviou na defesa dos Emirados e enganou o goleiro Khaled Eisa, indo parar no fundo das redes.

Apenas 3 minutos depois, Firas Al-Buraikan acrescentou o segundo gol para a Arábia Saudita, após ficar completamente livre diante do gol dos Emirados, mandando a bola para dentro das redes com um chute rasteiro de pé esquerdo.

Assim, a seleção saudita volta a conquistar títulos após uma ausência de 23 anos completos, desde que ergueu o próprio troféu do torneio do Golfo em 2003.

Este título passou a ser o quarto conquistado pela Arábia Saudita na Copa do Golfo Árabe, igualando-se ao Iraque como a segunda seleção com mais títulos, a uma distância de 6 títulos atrás do Kuwait, líder absoluto.

Por outro lado, a seleção dos Emirados Árabes Unidos fracassou na tentativa de recuperar o título do Golfo, prolongando um jejum que já dura 13 anos, desde que o conquistou pela segunda e última vez em 2013.