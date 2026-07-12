Após 20 anos... Empolo é o quarto jogador punido por trapaça na Copa do Mundo

O confronto entre Argentina e Suíça, na manhã deste domingo, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, um episódio arbitral raro, em que o atacante suíço Breel Embolo foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por simulação, durante a partida que terminou com a vitória dos dançarinos do tango (3 a 1) na prorrogação.

De acordo com a redede estatísticas “Opta”, Embolo se tornou o quarto jogador na história da Copa do Mundo a receber um segundo cartão amarelo por simulação, e o primeiro a sofrer essa punição desde o ganês Asamoah Gyan, na partida contra o Brasil, durante a Copa do Mundo de 2006.

Aos 72 minutos da partida, o árbitro português João Pinheiro marcou uma falta de Leandro Paredes contra Empolu e mostrou o cartão amarelo ao jogador argentino.

No entanto, o VAR interveio alegando “identificação errada do jogador” (Mistaken Identity), uma nova regra que permite a revisão da advertência caso se comprove que a falta foi cometida por outro jogador.

Após a revisão da jogada no monitor, constatou-se que Paredes não havia cometido falta e que Embolo simulou deliberadamente para obter uma falta, de modo que a advertência recebida pelo jogador argentino foi anulada, e o árbitro mostrou o cartão amarelo ao atacante suíço.

Como Embolo já havia recebido um cartão amarelo no primeiro tempo, foi expulso de campo, deixando a seleção suíça com dez jogadores, justamente no momento em que a equipe havia recuperado o equilíbrio após empatar o jogo (1 a 1).

Leia também

Acordo fechado... Barcelona contrata jovem estrela da Bélgica

Romero revela surpresa sobre seu gol contra o Egito: “Scaloni vai me matar!”

Por outro lado, a seleção argentina manteve seu domínio nas partidas que vão para a prorrogação, após conquistar sua 11ª vitória em 13 jogos disputados nessas circunstâncias na história da Copa do Mundo, incluindo as partidas decididas nos pênaltis.

Os dançarinos do tango abriram o placar contra a Suíça com um gol de Alexis McAllister, aos 10 minutos, antes que a seleção europeia empatasse aos 67 minutos, com Dan Ndoye, levando a partida para a prorrogação.

A Argentina decidiu o confronto a seu favor com dois gols no final da partida, marcados por Julián Álvarez aos 112 minutos e Lautaro Martínez aos 120+1 minutos.



