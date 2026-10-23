Após 186 dias, Feyenoord pode voltar a contar com jogador que soma 36 partidas pela seleção contra o PSV

Jakub Moder está de volta à lista de relacionados do Feyenoord para o duelo com o PSV, revelou Giovanni van Bronckhorst em conversa com a imprensa antes do confronto.

Moder se lesionou durante a preparação para esta temporada. Desde então, não entrou mais em campo, mas pode voltar a jogar no próximo domingo, em Eindhoven.

O jogador, que disputou 36 partidas pela seleção polonesa, precisou passar por uma cirurgia no joelho no último verão e ficou afastado do Feyenoord por mais de 180 dias no total.

Na temporada passada, Moder também ficou de fora por mais de meio ano devido a uma hérnia nas costas. Desde que chegou ao clube, em janeiro de 2025, ele já perdeu 53 jogos.

Próximas partidas PSV Eredivisie 09:30 FEY

Até agora, Moder disputou 30 partidas pela equipe de Roterdã. Nesse período, marcou cinco gols e deu três assistências.

"Ele voltou a treinar conosco há uma semana e meia. No próximo domingo, estará entre os relacionados", afirmou Van Bronckhorst em conversa com a imprensa antes do duelo com o PSV.