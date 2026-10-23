Após 186 dias, Feyenoord pode voltar a contar com jogador que soma 36 partidas pela seleção contra o PSV

Jakub Moder está de volta à lista de relacionados do Feyenoord para o duelo com o PSV, revelou Giovanni van Bronckhorst em conversa com a imprensa antes do confronto.
Moder se lesionou durante a preparação para esta temporada. Desde então, não entrou mais em campo, mas pode voltar a jogar no próximo domingo, em Eindhoven.
O jogador, que disputou 36 partidas pela seleção polonesa, precisou passar por uma cirurgia no joelho no último verão e ficou afastado do Feyenoord por mais de 180 dias no total.
Na temporada passada, Moder também ficou de fora por mais de meio ano devido a uma hérnia nas costas. Desde que chegou ao clube, em janeiro de 2025, ele já perdeu 53 jogos.
Até agora, Moder disputou 30 partidas pela equipe de Roterdã. Nesse período, marcou cinco gols e deu três assistências.
"Ele voltou a treinar conosco há uma semana e meia. No próximo domingo, estará entre os relacionados", afirmou Van Bronckhorst em conversa com a imprensa antes do duelo com o PSV.