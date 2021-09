Após 16 anos, Fábio vai deixar o Cruzeiro no fim de 2021?

O contrato do goleiro está chegando ao fim, mas ele deixa a porta aberta para seguir no clube; entenda

Não é difícil confundir a história da carreira de Fábio com a história recente do Cruzeiro. Com (bem) mais de 900 jogos pela equipe, o goleiro está em sua segunda passagem pelo clube, que começou ainda em 2005 e que pode se estender por mais tempo.

Fábio é peça importante do elenco do Cruzeiro, sendo líder e referência há anos. Sobrevivendo no clube apesar da má fase, o goleiro que tantas glórias conquistou no clube ainda quer escrever mais capítulos da história que, nesta passagem, já dura 16 anos - além do ano que teve na primeira passagem, ainda em 2000.

Prestes a completar 41 anos de idade - em 30 de setembro -, Fábio está próximo do final de seu contrato com a Raposa, que é válido somente até o final da atual temporada de 2021. No entanto, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro, apesar do futuro indefinido, quer permanecer no clube, segundo informação do Ge.com.

Fábio vai sair do Cruzeiro ao final da temporada?

Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Em entrevista dada à Globo, Fábio deixou aberta a possibilidade de mais um período em seu contrato, brincando que a aposentadoria virá no mês de dezembro, sem especificar de qual ano. "Eu sei que é dezembro (risos). Deus vai determinar. Desde quando me tornei atleta de futebol, Deus direcionou da melhor forma possível, trilhou essa carreira longa, que eu nem imaginava numa grande equipe, ter feito história que fiz".

"Nunca pensei, desde quando iniciei a carreira [em data ou idade para parar]. Muitos fazem planos de uma data. Nunca pensei dessa forma, sempre em cima do meu contrato e o que tinha para fazer para continuar, condição física boa, trabalhar nos treinamentos. Venho fazendo isso ao longo dos anos. Vem me dando confiança", disse o goleiro.

A ideia de Fábio, antes de se aposentar ou deixar o Cruzeiro, é levar o time de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, segundo o Ge.com. Para isso, se preciso, ele renovaria seu contrato. "Estou pensando jogo a jogo, como o Cruzeiro neste momento, para que a gente possa chegar ao objetivo que é o acesso. Estou trabalhando firme e forte", afirmou.

E, no caso de uma renovação contratual, é grande a possibilidade de que o goleiro chegue ao mil jogos com a camisa do Cruzeiro. Atualmente, já como jogador que mais atuou pelo time, ele tem 961 partidas. Além disso, são cinco títulos nacionais (três de Copa do Brasil e dois de Brasileirão) e sete estaduais para o camisa 1 da Raposa.