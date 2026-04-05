Após 135 dias... O acordo derruba as fortalezas de Rodgers contra o Al-Qadsia

O técnico irlandês Brendan Rodgers, treinador do Al-Qadsia, sofreu um choque inesperado após a derrota emocionante para o Al-Ittifaq na noite de domingo, no encerramento da 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, em um resultado que surpreendeu as torcidas de ambas as equipes e gerou ampla polêmica sobre o desempenho do Al-Qadsia sob o comando de Rodgers.

O Al-Qadsia ficou com 60 pontos na quarta colocação, enquanto o Al-Ittifaq subiu para 42 pontos na sétima posição da tabela da Liga Roshen.

Esta é a primeira derrota do Al-Qadsia sob o comando de Rodgers na Liga Roshen, depois de ter evitado a derrota nas primeiras 17 partidas da competição nesta temporada.

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Além disso, é a primeira derrota do time do leste na Liga Roshen desde que foi derrotado pelo Al-Ahli em 21 de novembro de 2025.

O Al-Ittifaq conseguiu derrubar as fortalezas de Rodgers com o Al-Qadsia, após 135 dias de resistência, fazendo com que o time do leste retrocedesse um passo na corrida pelo título.