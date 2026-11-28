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O Bayern de Munique está ficando sem jogadores, sobretudo no ataque, antes da visita ao Hamburgo pela 11ª rodada da Bundesliga. O técnico Vincent Kompany convocou mais dois atletas das categorias de base. Com isso, um jogador de 16 anos pode fazer sua estreia profissional, muito aguardada por vários torcedores.

Como noticiou primeiro o kicker, o ponta Maycon Cardozo, de 18 anos, e Bastian Assomo integram o elenco para enfrentar o HSV pela primeira vez nesta temporada. O brasileiro Cardozo, que cresceu na Tailândia, já havia se tornado, na temporada passada, o primeiro jogador do World Squad do Bayern a disputar duas partidas da Bundesliga pelo clube, mas estava afastado desde agosto por uma lesão no ombro. Assomo, por sua vez, nunca jogou pela equipe profissional.

Bastian Friedrich Assomo, nome completo do jogador de 16 anos, é considerado a maior promessa para o ataque saída da base do Bayern nos últimos anos. Nascido em Berlim e com 1,90 m de altura, ele já havia integrado o elenco profissional para uma partida contra o Mainz 05 em abril do ano passado, mas não entrou em campo. Nas últimas semanas, Assomo chamou a atenção pela grande quantidade de gols marcados em pouco tempo e despertou em muitos torcedores e observadores a expectativa de uma estreia profissional em breve.

Essa expectativa cresceu após as lesões de Harry Kane, no ligamento da sindesmose, de seu substituto Ismael Saibari, também no ligamento da sindesmose, e de Serge Gnabry, na musculatura da coxa. Mas Vincent Kompany não utilizou Assomo nas últimas partidas. Em vez disso, colocou o atacante Noah Codjo-Evora, de 19 anos, por alguns minutos tanto no empate por 1 a 1 com o Colônia quanto na derrota por 2 a 1 para o Lille, pela Champions League.

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Codjo-Evora, que recentemente renovou seu contrato com o Bayern até 2030, soma cinco gols em 20 jogos nesta temporada, considerando todas as competições e equipes pelas quais atuou. Assomo, por outro lado, parece ter marcado à vontade nos últimos tempos. O jogador nascido em Berlim fez 13 gols apenas nas últimas seis partidas: marcou duas vezes em cada um dos dois jogos mais recentes da equipe B na quarta divisão da Baviera. Entre essas partidas, anotou oito (!) gols em três jogos pela seleção sub-17. Na quarta-feira, deu sequência à impressionante série com um gol e uma assistência na Youth League.

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A convocação para o jogo acontece um dia depois de a situação dos lesionados do Bayern piorar ainda mais. Na sexta-feira, Kompany anunciou inicialmente que Michael Olise também ficaria fora da partida contra o HSV por causa de dores. No fim da tarde, um novo revés na recuperação de Jamal Musiala causou consternação no clube que mais vezes conquistou o Campeonato Alemão. A ruptura de fibras musculares que o havia afastado por oito semanas, antes de ele voltar para duas breves participações, ocorreu novamente. O triste ponto mais baixo de uma sequência de problemas que já parece interminável.

Segundo uma reportagem, Kompany teria desaconselhado Musiala a jogar contra o Lille. O jogador, porém, teria insisti do em entrar em campo por causa da pressão pública dos dirigentes do Bayern. Nas últimas semanas, o presidente de honra Uli Hoeneß, o CEO Jan-Christian Dreesen e, sobretudo, o ex-CEO Karl-Heinz Rummenigge haviam questionado se Musiala poderia recuperar seu antigo nível de desempenho devido às suas disfunções neurológicas e levantado a possibilidade de um ajuste salarial. Rummenigge, em especial, foi criticado por declarações consideradas muito frias e calculistas.

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Joia do Bayern de Munique, Bastian Assomo: seus pontos fortes e fracos

É verdade que esses jogos foram nas categorias de base e na quarta divisão. Agora, Assomo pode mostrar se já está pronto também para a Bundesliga. Na pré-temporada, ele já havia se destacado pela equipe profissional, com dois gols em quatro amistosos. "Para a idade dele, já é impressionante", elogiou Tom Bischof na ocasião.

Os números de Assomo falam por si, mas seus treinadores na base e Kompany ainda veriam bastante espaço para evolução. Seu primeiro toque na bola e sua compreensão tática são considerados aspectos a melhorar. Apesar dos 1,90 m de altura, seu jogo aéreo também ainda não seria perfeito.

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Bayern de Munique: a provável escalação de Vincent Kompany contra o HSV

Por causa dos desfalques, o lateral-direito Sacha Boey, o meio-campista Sapoko Bara N'Diaye e o atacante Noah Codjo-Evora entram no time titular do Bayern de Munique. Assim, o Bayern pode jogar com:

Urbig - Boey, Tah, Kim, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Karl, Bischof, Bara N'Diaye - Codjo-Evora