Após 13 anos... A era de Josep Pedrerol no Chiringito chega oficialmente ao fim

O grupo de mídia Atres Media anunciou hoje, terça-feira, por meio de um comunicado oficial, que o jornalista Josep Pedrerol e a empresa decidiram encerrar sua relação profissional “de comum acordo”.

Com isso, encerra-se uma etapa de mais de uma década à frente de dois dos programas esportivos mais famosos da televisão espanhola: “El Chiringuito” e “Los Jovencitos”.

De acordo com o jornal “Marca”, a cerimônia de despedida será realizada em 20 de julho, coincidindo com a exibição de um episódio especial do programa “El Chiringuito” por ocasião da final da Copa do Mundo.

Com isso, chega ao fim uma parceria de 13 anos, durante a qual o programa noturno consolidou sua posição como um dos programas esportivos mais assistidos na TV e nas plataformas digitais.

A empresa Atres Media confirmou em seu comunicado que o programa “El Chiringuito”, durante esse período, “tornou-se uma referência na análise de informações esportivas e nos debates, com uma ampla base de público e um impacto que ultrapassou as fronteiras da televisão”, ressaltando também que o programa encerra a temporada “como líder em sua categoria pelo segundo ano consecutivo”.

O grupo também destacou que o programa “Xojones”, apresentado por Pedrerol no canal “La Sexta”, foi uma referência nas notícias esportivas durante o período da tarde, superando constantemente seus concorrentes.

Por sua vez, o próprio Josep Pedrerol quis se despedir do público com algumas palavras incluídas no comunicado: “Foram treze anos maravilhosos, durante os quais trabalhamos com total liberdade. E se, além de apresentar notícias exclusivas e os melhores debates, conseguimos alegrar as pessoas e fazer com que sorriam todas as noites com o programa ‘El Chiringuito’, ficamos extremamente felizes. Ao meio-dia, com o programa ‘Xujonis’, nos tornamos uma referência em notícias esportivas diversificadas”.

Por outro lado, José Antonio Anton, diretor executivo da Atres Media Audiovisual, expressou sua gratidão pelo trabalho realizado pelo jornalista e sua equipe, afirmando: “Após 13 anos de trabalho conjunto, gostaríamos de agradecer a Josep Pedrerol e sua equipe por seu profissionalismo, comprometimento e pelas conquistas alcançadas durante esse período. Encerramos esta etapa com satisfação por termos chegado a um acordo mútuo e desejamos a eles todo o sucesso em seus empreendimentos futuros.”