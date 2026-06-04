Após 12 anos, mais uma mulher do futebol holandês na Playboy: “Não me vejo assim”

Nathalie den Dekker (36) é a primeira mulher do futebol holandês a aparecer na capa da Playboy desde 2014. A companheira do goleiro do Fortuna Sittard, Nick Marsman (35), é destaque na edição especial da Copa do Mundo deste verão.

A revista de conteúdo erótico lança uma edição especial na véspera da Copa do Mundo, para a qual vários ex-jogadores de futebol foram entrevistados.

Den Dekker é a primeira esposa de jogador de futebol desde Melisa Schaufeli, em 2014, a aparecer na Playboy. Schaufeli é a companheira do ex-jogador de futebol Andy van der Meijde.

Den Dekker é modelo e ex-Miss Holanda. Em 2020, ela foi eleita a mais bela namorada de jogador de futebol da Holanda. Um ano depois, a amsterdã se casou com Marsman, que na época estava sob contrato com o Inter Miami.

Em entrevista ao De Telegraaf, Den Dekker afirma que não vê o termo “mulher de jogador de futebol” necessariamente como um elogio. “Eu entendo por que ele é usado. Assim que você ouve, todo mundo sabe imediatamente do que se trata. Mas eu não me vejo assim.”

“Sou uma mulher com minhas próprias ambições, minha própria carreira e também mãe. Nick e a carreira dele são, claro, uma parte importante da nossa vida e tenho muito orgulho do meu marido. Mas também tenho meu próprio caminho”, disse a modelo.

Den Dekker não se preocupa com possíveis reações. “O mundo do futebol é um ambiente em que as pessoas se observam muito, tanto de forma positiva quanto negativa. Espero que todas as ‘mulheres do futebol’ apoiem umas às outras para que possam fazer essa escolha, sem criticar umas às outras. Aliás, ainda mantenho muito contato com as mulheres do futebol da época em que Nick jogava no Feyenoord.”