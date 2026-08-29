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Após 11 tentativas, o Al-Khaleej liberta o "Qassim" da freguesia diante do Al-Ahli

Al-Kholood x Al-Ahli
Al-Kholood
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

A sequência de derrotas do Al-Qassim finalmente chega ao fim!

O Al-Khaleej quebrou a série perfeita do Al-Ahli diante dos clubes da região de Qassim no Campeonato Saudita, ao conquistar uma vitória de destaque sobre o adversário pelo placar de 3 a 1, na noite deste sábado, pela quarta rodada.

O Al-Ahli entrou no confronto apoiado em um retrospecto forte diante dos clubes de Qassim, tendo vencido os últimos 11 jogos que disputou contra eles no campeonato, com um saldo ofensivo de 25 gols marcados contra apenas quatro sofridos. A última dessas vitórias foi justamente sobre o próprio Al-Khaleej, por 3 a 0, em maio de 2026, segundo a rede Opta.

Mas o Al-Khaleej virou o jogo desta vez e abriu o placar aos 32 minutos, por meio de Iker Kortajarena, que aproveitou o passe de Kaba da Costa e finalizou com o pé esquerdo para dentro das redes, encerrando o primeiro tempo com a vantagem de um gol para sua equipe.

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O Al-Ahli voltou no segundo tempo por meio de Ivan Toney, que empatou aos 66 minutos, antes de vir o final maluco com uma surpresa, quando o Al-Khaleej marcou duas vezes, com Julián Domínguez aos 85 minutos e Mohammed Soan aos 90+2, garantindo a preciosa vitória.

Com essa preciosa vitória, o Al-Khaleej subiu para a terceira posição na classificação do Campeonato Saudita de Profissionais, com 8 pontos, enquanto o Al-Ahli caiu para a sexta posição, com 6 pontos.

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