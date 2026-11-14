Após 11 anos de ausência, Ronaldinho revela o segredo de seu retorno da aposentadoria

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O astro brasileiro Ronaldinho se prepara para voltar aos gramados pela porta do clube Ravenna, após revelar dois motivos por trás de sua concordância em disputar uma partida oficial pela equipe diante do Forlì, neste domingo, pela terceira divisão italiana, apesar de estar aposentado do futebol há 11 anos.

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Ronaldinho afirmou que a "amizade" que o une a Ignazio Cipriani, presidente do Ravenna, foi um dos principais motivos que o levaram a aceitar viver essa experiência, além de sua expectativa de alcançar alguns objetivos futuros em comum.

O craque brasileiro está previsto para voltar aos gramados amanhã, domingo, 15 de novembro, quando atuará pelo Ravenna no confronto contra o vizinho Forlì, pela terceira divisão do Campeonato Italiano.

Andrea Mandorlini, técnico do Ravenna, encerrou a polêmica sobre o papel de Ronaldinho na partida ao confirmar que ele começará como titular, atuando por aproximadamente 30 minutos.

Ronaldinho já havia jogado na Itália com a camisa do Milan no período de 2008 a 2011, e conseguiu marcar seu primeiro gol pelo Rossonero em um clássico contra a Inter de Milão.

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Ronaldinho disse, em declarações ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport": "Foi meu primeiro gol na Itália, foi um gol especial e, com certeza, não o esqueço, principalmente porque as pessoas me lembram dele quase toda vez que volto à Itália".

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E acrescentou: "Minha passagem pelo Milan foi maravilhosa para todos, seja para as pessoas que me recebiam, seja pelos gols e pelas memórias que vivi. Os gols, os treinos, o centro de treinamento de Milanello, o gol do clássico, meus companheiros de equipe, as vitórias. O Milan sempre representa uma lembrança maravilhosa para mim, em todos os sentidos".

Ronaldinho chegou à Itália na sexta-feira e jantou com seus companheiros de equipe na noite de ontem, e deve se juntar a eles hoje para fazer seu primeiro treino com o Ravenna.

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O craque brasileiro explicou: "Quero agora alegrar a torcida do Ravenna, por causa da grande paixão que eles têm".

E continuou: "Estou feliz porque conseguirei voltar ao gramado depois de todo esse longo tempo. Gosto da ideia de poder alegrar esses novos torcedores que agora se tornaram minha torcida".

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A última partida oficial disputada por Ronaldinho foi em 2015, com a camisa do Fluminense contra o Goiás, enquanto sua última partida pelo Milan remonta a dezembro de 2010, quando enfrentou a Roma.

Sobre os motivos que o levaram a aceitar disputar uma partida oficial 11 anos após sua aposentadoria, Ronaldinho respondeu: "Por causa da amizade que nos une a Ignazio Cipriani, presidente do Ravenna, e por causa dos objetivos que desejamos alcançar no futuro".

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E prosseguiu: "Estou aqui para viver uma experiência única, especial e diferente em minha vida, e acredito que será um dia excepcional também para os outros jogadores, ou espero que seja assim".

E concluiu: "Tive agora a oportunidade de fazer algo novo no futebol novamente, o que me deixa feliz, além de proporcionar à torcida um dia bonito, enquanto vivem com alegria o início dessa maravilhosa aventura. Tudo o que desejo é que todos nós passemos um dia agradável juntos".