Após 11 anos de ausência, Ronaldinho revela o segredo de seu retorno da aposentadoria

Ronaldinho afirmou que a "amizade" que o une a Ignazio Cipriani, presidente do Ravenna, foi um dos principais motivos que o levaram a aceitar viver essa experiência, além de sua expectativa de alcançar alguns objetivos futuros em comum.
O craque brasileiro está previsto para voltar aos gramados amanhã, domingo, 15 de novembro, quando atuará pelo Ravenna no confronto contra o vizinho Forlì, pela terceira divisão do Campeonato Italiano.
Andrea Mandorlini, técnico do Ravenna, encerrou a polêmica sobre o papel de Ronaldinho na partida ao confirmar que ele começará como titular, atuando por aproximadamente 30 minutos.
Ronaldinho já havia jogado na Itália com a camisa do Milan no período de 2008 a 2011, e conseguiu marcar seu primeiro gol pelo Rossonero em um clássico contra a Inter de Milão.
Ronaldinho disse, em declarações ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport": "Foi meu primeiro gol na Itália, foi um gol especial e, com certeza, não o esqueço, principalmente porque as pessoas me lembram dele quase toda vez que volto à Itália".
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E acrescentou: "Minha passagem pelo Milan foi maravilhosa para todos, seja para as pessoas que me recebiam, seja pelos gols e pelas memórias que vivi. Os gols, os treinos, o centro de treinamento de Milanello, o gol do clássico, meus companheiros de equipe, as vitórias. O Milan sempre representa uma lembrança maravilhosa para mim, em todos os sentidos".
Ronaldinho chegou à Itália na sexta-feira e jantou com seus companheiros de equipe na noite de ontem, e deve se juntar a eles hoje para fazer seu primeiro treino com o Ravenna.
O craque brasileiro explicou: "Quero agora alegrar a torcida do Ravenna, por causa da grande paixão que eles têm".
E continuou: "Estou feliz porque conseguirei voltar ao gramado depois de todo esse longo tempo. Gosto da ideia de poder alegrar esses novos torcedores que agora se tornaram minha torcida".
A última partida oficial disputada por Ronaldinho foi em 2015, com a camisa do Fluminense contra o Goiás, enquanto sua última partida pelo Milan remonta a dezembro de 2010, quando enfrentou a Roma.
Sobre os motivos que o levaram a aceitar disputar uma partida oficial 11 anos após sua aposentadoria, Ronaldinho respondeu: "Por causa da amizade que nos une a Ignazio Cipriani, presidente do Ravenna, e por causa dos objetivos que desejamos alcançar no futuro".
E prosseguiu: "Estou aqui para viver uma experiência única, especial e diferente em minha vida, e acredito que será um dia excepcional também para os outros jogadores, ou espero que seja assim".
E concluiu: "Tive agora a oportunidade de fazer algo novo no futebol novamente, o que me deixa feliz, além de proporcionar à torcida um dia bonito, enquanto vivem com alegria o início dessa maravilhosa aventura. Tudo o que desejo é que todos nós passemos um dia agradável juntos".