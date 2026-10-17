Ricardo de Burgos, árbitro da partida entre Barcelona e Real Betis pelo Campeonato Espanhol, gerou polêmica após suas decisões ao longo do jogo.

O Barcelona visitou o Real Betis neste sábado, no estádio Benito Villamarín, na nona rodada do Campeonato Espanhol.

Aos 43 minutos da partida, o meio-campista argentino Giovani Lo Celso marcou o segundo gol do Real Betis, com um chute de fora da área que o goleiro Joan Garcia não conseguiu defender.

No entanto, De Burgos decidiu anular o gol após consultar o árbitro de vídeo, alegando que a bola havia tocado na mão de um dos jogadores do Real Betis no meio-campo, antes de chegar a Lo Celso, que converteu o gol.

A decisão provocou protestos dos jogadores do Real Betis e de seu técnico chileno Manuel Pellegrini, sobretudo porque o toque de mão ocorreu no meio-campo, muito tempo antes de a bola chegar a Lo Celso e o gol ser marcado.

O lance trouxe de volta à memória a polêmica decisão de arbitragem na partida entre Egito e Argentina, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, que terminou com a vitória argentina por 3 a 2.

A partida, disputada há cerca de 100 dias, mais precisamente em 7 de julho, apontava para uma vantagem do Egito por 1 a 0, antes de Mostafa Zico marcar o segundo gol em assistência de Mohamed Salah.

No entanto, o árbitro francês François Letexier decidiu anular o gol após consultar o árbitro de vídeo, alegando a existência de uma falta no início da jogada sobre Marwan Attia, meio-campista da seleção do Egito.

A decisão causou enorme revolta entre os jogadores da seleção egípcia e seu técnico Hossam Hassan, que consideraram que a falta aconteceu no começo da jogada e, portanto, não era possível voltar a ela depois de o gol ter sido marcado.

Entretanto, a plataforma "Archivo VAR" encerrou essa polêmica, durante sua análise de arbitragem sobre o gol anulado do Real Betis contra o Barcelona.

A plataforma afirmou que, desde que não haja mudança na posse de bola, o ataque permanece o mesmo e, portanto, pode ser revisado, com a anulação do gol caso exista uma falta em seu início.