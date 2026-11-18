As declarações de Diallo foram dadas em uma entrevista coletiva realizada depois de ele anunciar oficialmente sua candidatura à presidência da Fifa, na eleição marcada para março, quando foi questionado sobre as personalidades que vão integrar sua campanha e sobre o papel que sua equipe terá na disputa pelo comando da entidade responsável por administrar o futebol mundial.
O presidente da Federação Francesa explicou que não se limitou a criticar o atual modelo de gestão da Fifa, presidida por Gianni Infantino, e que busca apresentar alternativas e ideias práticas por meio de seu programa eleitoral. Ele destacou ainda que começou a se preparar para esse passo antes mesmo do anúncio oficial de sua candidatura.
Diallo afirmou, segundo o site "Foot Mercato": "Não quis me limitar apenas a criticar. Também vamos contribuir e apresentar nossos pontos de vista. Mesmo antes da minha candidatura, consultei dezenas de pessoas ligadas à Fifa, além de representantes atuais e antigos de organizações internacionais, para conhecer seus métodos de gestão".
O candidato à presidência da Fifa acrescentou que também ouviu um grupo de especialistas em boa governança, como parte de seu esforço para elaborar uma visão completa sobre a forma de administrar a entidade máxima do futebol, e garantiu que a formação de sua equipe de campanha está em fase final.
"Consultei especialistas em boa governança. Estamos dando os retoques finais na composição, e a equipe que vai me apoiar será revelada mais adiante", prosseguiu, sem revelar os nomes das personalidades que o acompanharão na campanha nem a natureza das funções que elas vão exercer em sua equipe.
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Nesse contexto, Diallo apontou uma das principais pautas em que pretende concentrar sua campanha: a reestruturação do sistema de tomada de decisões dentro da Fifa, com a apresentação de um novo modelo de gestão que abra mais espaço para a participação e a transparência, em vez de concentrar os poderes nas mãos de uma única pessoa.
Para o presidente da Federação Francesa, a forma de administrar a entidade precisa mudar no que diz respeito à distribuição de responsabilidades, sobretudo nas grandes decisões ligadas ao futuro do futebol. Ele ressaltou a necessidade de mecanismos mais abertos, que permitam uma participação mais ampla no processo decisório.
"Não é possível continuar com uma forma de gestão individual, em que as grandes decisões do futebol são tomadas sem nenhuma transparência", disse Diallo, em referência à sua oposição ao modelo de gestão que, na avaliação dele, dá ao presidente da Fifa amplo poder na condução dos principais temas.
O candidato francês também revelou o modelo que pretende aplicar caso vença a eleição, explicando que prefere uma separação mais clara entre as responsabilidades estratégicas e as tarefas executivas do dia a dia, de modo a garantir a distribuição das atribuições dentro da entidade internacional.
"Vou propor um modelo de gestão aberto e participativo, em que o presidente fique responsável pela estratégia e pela visão, enquanto o secretário-geral cuide das operações diárias da Fifa", explicou.
As declarações mostram a intenção de Diallo de fazer da reforma da estrutura administrativa da Fifa um dos eixos centrais de seu programa eleitoral, apoiado na ideia de reduzir a centralização das decisões e fortalecer o papel das instituições e dos dirigentes executivos na gestão da entidade.
Embora o presidente da Federação Francesa ainda não tenha divulgado os nomes que vão compor sua equipe de campanha, o anúncio de que realizou consultas com dezenas de personalidades e dirigentes atuais e antigos, além de especialistas em governança, indica que ele trabalha para construir uma campanha que vá além das críticas, com a apresentação de um projeto de gestão alternativo que busca convencer as partes envolvidas sobre o futuro do comando do futebol mundial.