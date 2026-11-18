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Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol e candidato à presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa), revelou os contornos de suas articulações para formar sua equipe de campanha. Ele afirmou que já realizou consultas com diversas personalidades de destaque do futebol internacional, além de especialistas em governança, com o objetivo de elaborar um programa eleitoral baseado em visões diferentes para a gestão do esporte.

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As declarações de Diallo foram dadas em uma entrevista coletiva realizada depois de ele anunciar oficialmente sua candidatura à presidência da Fifa , na eleição marcada para março, quando foi questionado sobre as personalidades que vão integrar sua campanha e sobre o papel que sua equipe terá na disputa pelo comando da entidade responsável por administrar o futebol mundial.

O presidente da Federação Francesa explicou que não se limitou a criticar o atual modelo de gestão da Fifa, presidida por Gianni Infantino, e que busca apresentar alternativas e ideias práticas por meio de seu programa eleitoral. Ele destacou ainda que começou a se preparar para esse passo antes mesmo do anúncio oficial de sua candidatura.

Diallo afirmou, segundo o site "Foot Mercato": "Não quis me limitar apenas a criticar. Também vamos contribuir e apresentar nossos pontos de vista. Mesmo antes da minha candidatura, consultei dezenas de pessoas ligadas à Fifa, além de representantes atuais e antigos de organizações internacionais, para conhecer seus métodos de gestão".

O candidato à presidência da Fifa acrescentou que também ouviu um grupo de especialistas em boa governança, como parte de seu esforço para elaborar uma visão completa sobre a forma de administrar a entidade máxima do futebol, e garantiu que a formação de sua equipe de campanha está em fase final.

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"Consultei especialistas em boa governança. Estamos dando os retoques finais na composição, e a equipe que vai me apoiar será revelada mais adiante", prosseguiu, sem revelar os nomes das personalidades que o acompanharão na campanha nem a natureza das funções que elas vão exercer em sua equipe.

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Nesse contexto, Diallo apontou uma das principais pautas em que pretende concentrar sua campanha: a reestruturação do sistema de tomada de decisões dentro da Fifa, com a apresentação de um novo modelo de gestão que abra mais espaço para a participação e a transparência, em vez de concentrar os poderes nas mãos de uma única pessoa.

Para o presidente da Federação Francesa, a forma de administrar a entidade precisa mudar no que diz respeito à distribuição de responsabilidades, sobretudo nas grandes decisões ligadas ao futuro do futebol. Ele ressaltou a necessidade de mecanismos mais abertos, que permitam uma participação mais ampla no processo decisório.

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"Não é possível continuar com uma forma de gestão individual, em que as grandes decisões do futebol são tomadas sem nenhuma transparência", disse Diallo, em referência à sua oposição ao modelo de gestão que, na avaliação dele, dá ao presidente da Fifa amplo poder na condução dos principais temas.

O candidato francês também revelou o modelo que pretende aplicar caso vença a eleição, explicando que prefere uma separação mais clara entre as responsabilidades estratégicas e as tarefas executivas do dia a dia, de modo a garantir a distribuição das atribuições dentro da entidade internacional.

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"Vou propor um modelo de gestão aberto e participativo, em que o presidente fique responsável pela estratégia e pela visão, enquanto o secretário-geral cuide das operações diárias da Fifa", explicou.

As declarações mostram a intenção de Diallo de fazer da reforma da estrutura administrativa da Fifa um dos eixos centrais de seu programa eleitoral, apoiado na ideia de reduzir a centralização das decisões e fortalecer o papel das instituições e dos dirigentes executivos na gestão da entidade.

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Embora o presidente da Federação Francesa ainda não tenha divulgado os nomes que vão compor sua equipe de campanha, o anúncio de que realizou consultas com dezenas de personalidades e dirigentes atuais e antigos, além de especialistas em governança, indica que ele trabalha para construir uma campanha que vá além das críticas, com a apresentação de um projeto de gestão alternativo que busca convencer as partes envolvidas sobre o futuro do comando do futebol mundial.